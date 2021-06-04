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امرأة تضرب زوجها المريض
منذ ساعتين
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12699
منذ ساعة
شق الله الأرض تحتك وأبتلعتك بحول الله وقدرته في قاع وقعر نارها
اللهو البرى
عدد التعليقات : 346
منذ ساعة
سبحان. الله يارب لاتكلنا الا اليك..
أن من بعض النسا من تسأم من زوجها المريض.. وتتناسي أيامها معه وصنيع الخير فيها.. فكم وقف جنبها وكم ترقدت ف المستشفى وهو بجنبها حتى ولو عندها ولادة وربما تعبت من عقب الولادة ياترا هل ضربها.. لا أظن.. ياناس ارحموا من ليس لهم راحم الا الله بعدكم.. الله. أكبر ضريبة المرض والعجز سوت فيه كذا وهي تزيده ضرب.. الله يشل يدها.. طسي وسيبي المسكين. ما أقسى أن تشوف من كان قوي ذات يوم في موقف مثل هذا.. لكن لنا وله والله.. فهو نعم المولى نعم النصير.
اللهو البرى
عدد التعليقات : 346
منذ ساعة
سبحان. الله يارب لاتكلنا الا اليك..
أن من بعض النسا من تسأم من زوجها المريض.. وتتناسي أيامها معه وصنيع الخير فيها.. فكم وقف جنبها وكم ترقدت ف المستشفى وهو بجنبها حتى ولو عندها ولادة وربما تعبت من عقب الولادة ياترا هل ضربها.. لا أظن.. ياناس ارحموا من ليس لهم راحم الا الله بعدكم.. الله. أكبر ضريبة المرض والعجز سوت فيه كذا وهي تزيده ضرب.. الله يشل يدها.. طسي وسيبي المسكين. ما أقسى أن تشوف من كان قوي ذات يوم في موقف مثل هذا.. لكن لنا وله والله.. فهو نعم المولى نعم النصير.
اللهو البرى
عدد التعليقات : 346
منذ ساعة
سبحان. الله يارب لاتكلنا الا اليك..
أن من بعض النسا من تسأم من زوجها المريض.. وتتناسي أيامها معه وصنيع الخير فيها.. فكم وقف جنبها وكم ترقدت ف المستشفى وهو بجنبها حتى ولو عندها ولادة وربما تعبت من عقب الولادة ياترا هل ضربها.. لا أظن.. ياناس ارحموا من ليس لهم راحم الا الله بعدكم.. الله. أكبر ضريبة المرض والعجز سوت فيه كذا وهي تزيده ضرب.. الله يشل يدها.. طسي وسيبي المسكين. ما أقسى أن تشوف من كان قوي ذات يوم في موقف مثل هذا.. لكن لنا وله والله.. فهو نعم المولى نعم النصير.
ابو رياض الحربي
عدد التعليقات : 286
منذ دقيقتين
يلعن أبوها مافيهم رحمه مقعد طايح كبير سن وتعمل فيه العمل هاذا اه يا قلبي حرراااام والله حرام
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