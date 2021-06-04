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المهندس خالد الحمدان لـ"صدى": متحفنا يضم آلاف القطع الأثرية ونرحب بزيارة الجميع

منذ 7 ساعات
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المهندس خالد الحمدان لـ"صدى": متحفنا يضم آلاف القطع الأثرية ونرحب بزيارة الجميع

سعيد العجل (صدى):
قال صاحب متحف الحمدان التراثي بالرياض، المهندس خالد الحمدان، إن المتحف يقع شرق الرياض، في حي الخليج.

وأضاف، خلال حديثه لصحيفة "صدى"، أن المتحف عبارة عن بيت نجدي مصغر بها 12 قاعة تراثية يعرض فيها بعض القطع التراثية النجدية.

ولفت إلى أن صاحب السمو الملكي، الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة سابقًا، افتتح المتحف في عام 2013.

وأشار إلى أن عدد الزوار قبل جائحة كورونا كان يصل إلى 4700 زائر، مؤكدًا أن المتحف حاليًا يستقبل الزوار، متطلعا لزيادة عدد زوار المتحف في الفترة المقبلة.

ونبه بأن المتحف يحتوي على أكثر من 3500 قطعة تراثية من عملات وأسلحة وأواني منزلية، مضيفا أن أقدم قطع تراثية في المتحف هي قطع إسلامية وأخرى يعود تاريخها لما قبل الإسلام مثل العملات، كما يحتوي المتحف على قطعة تراثية يعود تاريخها إلى عام 1932م، وهي عبارة عن أسطوانة تشغيلية للراديو.

ونوه بأن المتحف مفتوح أمام الزوار في يومي الجمعة والسبت من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة العاشرة مساءً، بينما يكون مفتوح في الأيام العادية بحسب الحجوزات.

الأمير سلطان بن سلمان
حي الخليج
القطع الأثرية
متحف حمدان التراثي
المهندس خالد الحمدان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12712
منذ 5 ساعات
يقع شرق الرياض، في حي الخليج.
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50285
منذ 4 دقائق
ممتاز

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليها
جاسم
نصيحه الى كل من حمل صور شخصيه في اي موقع الحذر الحذر إزالتها فور والرمز بدل الصوره باي شئ ولا تكتب اسمك الصحيح والسبب...
ابو عمار
ممتاز

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