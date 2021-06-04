نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الدفعة الثانية من منحة النفط السعودية تصل إلى اليمن

منذ 14 ساعة
2105
2
الدفعة الثانية من منحة النفط السعودية تصل إلى اليمن

الرياض (صدى):
أنهيت إجراءات تفريغ الشحنة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة إلى اليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مصافي عدن، بكميات بلغت 70 ألف طناً مترياً من الديزل، و40 ألف طناً مترياً من المازوت.

وكانت الدفعة الثانية وصلت، الخميس المنصرم إلى ميناء الزيت في عدن لتوزيعها على المحطات التي بدأت بالاستفادة من المنحة، بما أسهم في تقليل الانقطاعات الكهربائية بمحافظة عدن بشكل ملحوظ.

يذكر أنه جرى في بداية يونيو فحص جاهزية المحطات المستفيدة التي تعاني من تراجع قدرات التوليد فيها بسبب ضعف المولدات، ضمن آلية عمل المنحة التي توفر دفعات شهرية مجدولة بحسب الاحتياج المقدم من الحكومة اليمنية.

 

السعودية
اليمن
الزيت
شحنة النفط
المازوت

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12712
منذ 13 ساعة
اليمن بحاجة والسعودية تلبي الحاجة

هذه مكرمة وهبة ومنحة

تدعم صمود اليمن في وجه سرطان اليمن.. شفاه الله من مرضه

واجتث الحوثة من جذور الحكم فيه

لقد تعب اليمن وتعب اليمنيون من سرطان اليمن

السرطان الذي أصاب اليمن في الجلد ثم الدم ثم العظم وأصبح اليمن يحتاج إلى العلاج الكيماوي الممثل في وقف وصد الهجوم على مأرب واستعادة التحكم في موانيء اليمن البحرية والجوية واستعادة الهوية اليمنية هي العافية من هذا السرطان الحوثي

الذي ينخر في عظام اليمن كما تمخر السفن عبر مضيق باب المندب
As
As عدد التعليقات : 102
منذ ساعة
المواطن السعودي اولا واحق بهذي المكرمه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو تركي
أحسن الله عزائنا في هذا الجيل
أبو عبد الرحمن ✍️
الأغاني محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ...
تابط شرا
ابو خرقه ما عنده سالفه مسكين سادس ابتداىي
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخ غيور ، لو سمحت أشاركك هذا 😡 انا زعلان واجد واجد ..

أخر الأخبار

الأرصاد: فصل الصيف سيبدأ فلكيا بعد 15 يوما
الأرصاد: فصل الصيف سيبدأ فلكيا بعد 15 يوما
منذ 14 دقيقة 1287
بالفيديو.. الدكتورة خلود تضع زوجها في موقف محرج بسبب أكله «المنسف» بحمام السباحة
بالفيديو.. الدكتورة خلود تضع زوجها في موقف محرج بسبب أكله «المنسف» بحمام السباحة
منذ 19 دقيقة 290
بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لأصالة على معجب قال لها "أحبك"
بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لأصالة على معجب قال لها "أحبك"
منذ 30 دقيقة 655
ضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا في تبوك
ضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا في تبوك
منذ 34 دقيقة 1626
حاكم ولاية أمريكية يدعو السكان لإقامة "صلاة استسقاء" بسبب الجفاف
حاكم ولاية أمريكية يدعو السكان لإقامة "صلاة استسقاء" بسبب الجفاف
منذ 39 دقيقة 613
60 وظيفة شاغرة يوفرها مستشفى الملك فيصل التخصصي
60 وظيفة شاغرة يوفرها مستشفى الملك فيصل التخصصي
منذ 44 دقيقة 1693
قائمة بأطعمة تقلل مستويات القلق والتوتر
قائمة بأطعمة تقلل مستويات القلق والتوتر
منذ 54 دقيقة 1413
بالفيديو.. أطراف صناعية تساعد «فتى حادثة الزرقاء» الأردني في العودة لحياته الطبيعية
بالفيديو.. أطراف صناعية تساعد «فتى حادثة الزرقاء» الأردني في العودة لحياته الطبيعية
منذ ساعة 860
إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الاحترازات في رفحاء
إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الاحترازات في رفحاء
منذ ساعة 1708
إزاحة الستار عن السيارة فائقة القوة ماكلارين إيلفا
إزاحة الستار عن السيارة فائقة القوة ماكلارين إيلفا
منذ ساعة 1454