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كوريا الشمالية تصف إسرائيل بدولة الإرهاب: ذبح الأطفال في غزة "جريمة"

منذ 5 ساعات
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كوريا الشمالية تصف إسرائيل بدولة الإرهاب: ذبح الأطفال في غزة "جريمة"

بيونغيانغ (صدى):
استنكرت كوريا الشمالية، العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي خلف عشرات الشهداء والجرحى، ووصفت الكيان العبري بأنه "دولة إرهاب"، في رد قوي هو الأول من نوعه.

وعرضت وزارة الخارجية لكوريا الشمالية، اليوم الجمعة عبر موقعها الإلكتروني مقالا بعنوان "الفظائع تجاه الأطفال التي لا يمكن تبريرها بأي شيء"، موضحة أنه "ليس من قبيل المبالغة القول إن قطاع غزة بأكمله قد تحول إلى مسلخ بشري ضخم ومجزرة للأطفال من قبل إسرائيل بسبب الغارات الجوية والقصف الهمجي الإسرائيلي لقطاع غزة في مايو"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتابعت:"66 طفلا فلسطينيا "استشهدوا" في قطاع غزة وأصيب نحو 560 طفلا آخرين، مشددة على أن "ذبح إسرائيل المروع للأطفال يعد تحديا خطيرا لمستقبل البشر وجريمة ضد الإنسانية"، داعية المجتمع الدولي إلى عدم التسامح مع أعمال إسرائيل المتهورة المتمثلة في إرهاب الدولة والإبادة الجماعية.

وأكدت على أن الفظائع الإسرائيلية في القدس المحتلة وقطاع غزة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي.

 

القدس
كوريا الشمالية
إسرائيل
غزة
جريمة حرب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128783
منذ 4 ساعات
يسلم فمك وشدوقك يا اباخدود ورديه ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ 4 ساعات
بدأ يأخذ دروس مكثفة في السياسة..

من طول الغيبات جاب العلوم!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ ساعة
اللي تناقشوا مع د محمد ماجد بخش في المغناطيسية .. مكان هادي جميل لمواصلة الحوار .. هنا .. أبو محمد جاوب على تساؤلي ردا على سؤالك .. تقصد الانجذاب الإنساني حضرتك .. صحيح .. أرجو الا يتضايق أحد من حوارنا في المجلس الكوري الشمالي ..

الأخ: الجمل سفينة الصحراء !

أذكر لنا عبارتين "متطابقتين تماما" مما سبق وذكرت .. وكتبت في صدى لاستطيع أن أسلم برأيك.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ 32 دقيقة
لست مع نظرية الفراشة رغم أنني حاضرت وسط ٤٠ أستاذا عنها في محاضرة غامضة تبرم من سماعها الأساتذة في القسم. وقالوا لا تريد أن تقول وتريدنا معرفة ما تقول.

"تأثير الفراشة عبارة عن فكرة مفادها أن الأشياء الصغيرة يمكن أن تكون ذات تأثيرات متفاوتة على نظام معقد. يُتصور المفهوم عبر فراشة ترفرف جناحيها متسببة في إعصار. بطبيعة الحال، لا يمكن أن يؤدي فعل واحد مثل رفرفة جناحي الفراشة إلى حدوث إعصار. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأحداث الصغيرة بمنزلة محفزات تعمل بناء على الظروف الأولية."

مقتبس عن الأرشيف العالمي.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ 25 دقيقة
التجارب الذهنية .. عالم من المتعة والمرح

تعرفون قصة قطة شرودنغر ؟؟

نعم أم لا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ 23 دقيقة
يقول صحفي العلوم آدم باكر Adam Becker في كتابه "ما هو حقيقي" ?What Is Real: " تفتقد فيزياء الكم لمكون مهم، هو القصة التي تخبرنا كيف تلتقي فيزياء الكم مع عالمنا الذي نعيشه. ويضيف: "كيف لعدد من الذرات الاستثنائية التي تحكمها فيزياء الكم أن تبدأ العالم الذي حولنا اليوم؟"
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12706
منذ 4 دقائق
أقلعت ! وانتهت فرصتي في صدى . ولم يقصرون أبدا.

جعلهم الله من الناجحين الموفقين.

والخاطر مفجوع بعدم الاكتراث وعدم الاستجابة.

وكأن الحلم صار ماضيا تاماً

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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