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بالفيديو .."قوات أتراك" تطلق الرصاص على طفل سوري كان يرعى الأغنام

منذ 52 دقيقة
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بالفيديو .."قوات أتراك" تطلق الرصاص على طفل سوري كان يرعى الأغنام

أنقرة (صدى):
أصيب طفل سوري يبلغ من العمر 7 سنوات بجروح بليغة بعدما أطلقت قوات الجندرما التابعة لحرس الحدود التركي الرصاص عليه.

ووقع الحادث، وفقا لـ"العربية"، عندما كان الطفل محمد جمعة يرعى الأغنام في شمال محافظة إدلب، حيث أطلقت القوات التركية النيران عليه.

وأكدت وسائل إعلامية، في وقت سابق، أن الجندرما التركية تطلق الرصاص أسبوعيًا على المدنيين، ومعظمهم من الأطفال في مناطق رعاية المواشي، كما قتلت القوات التركية، مؤخراً، شابا آخر يدعى "حسن محمد" بعدما حاول الأخير عبور الأراضي التركية.

يذكر أن عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية بلغ خلال 5 سنوات 475 مدنيا من بينهم 86 طفلا دون سن 18، و45 امرأة فوق سن الـ18.

 

سوريا
تركيا
إدلب
حرس الحدود التركي
الجندرما
الجندرما التركية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128775
منذ 43 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اللهم انتقم لهذا الطفل عاجلاً وآجلاً .. اللهم آمين ..

.. اسأل الله ان يلهم والديه وذويه الصبر والسلوان ، ويعوضهما ابناً باراً بهما .. آمين ..
المهم
المهم عدد التعليقات : 358
منذ 28 دقيقة
افااااا صدقنا

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ليتكم والله حاطينه بليات ثم باذنابهم مثل ما سوى عادل امام في فيلم (امير الظلام )مع مدير الدار 😂
المهم
افااااا صدقنا
هلال غصب عن الصرامي
يارب يشفيك لن تصل لمستوى خالد بن عبدالله احترم نفسك ياصرامي يوم من الأيام وانت خارج كيان النصر وش قدمت لنادي النصر من تبرعات...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. تمام التماام .. لو كل الحوادث كذا كان يا سلام السلام على كذا سلاام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخصووه .. واخلصوا من اذيته ..

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