بالفيديو .."قوات أتراك" تطلق الرصاص على طفل سوري كان يرعى الأغنام

أنقرة (صدى):
أصيب طفل سوري يبلغ من العمر 7 سنوات بجروح بليغة بعدما أطلقت قوات الجندرما التابعة لحرس الحدود التركي الرصاص عليه.
ووقع الحادث، وفقا لـ"العربية"، عندما كان الطفل محمد جمعة يرعى الأغنام في شمال محافظة إدلب، حيث أطلقت القوات التركية النيران عليه.
وأكدت وسائل إعلامية، في وقت سابق، أن الجندرما التركية تطلق الرصاص أسبوعيًا على المدنيين، ومعظمهم من الأطفال في مناطق رعاية المواشي، كما قتلت القوات التركية، مؤخراً، شابا آخر يدعى "حسن محمد" بعدما حاول الأخير عبور الأراضي التركية.
يذكر أن عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص الجندرما التركية بلغ خلال 5 سنوات 475 مدنيا من بينهم 86 طفلا دون سن 18، و45 امرأة فوق سن الـ18.