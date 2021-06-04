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التحقيق في شكاوى فتيات تعرضن للتحرش من قبل طبيب بمركز تجميل شهير 

منذ ساعة
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التحقيق في شكاوى فتيات تعرضن للتحرش من قبل طبيب بمركز تجميل شهير 

ماجد القزيز (صدى):
فتحت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الجمعة، التحقيق  في شكاوى فتيات ونساء مجهولات اتهمن طبيبا في مركز تجميل طبي شهير، بالتحرش بهن.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها:"بالإشارة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول ممارسات غير أخلاقية تعرض لها البعض، تتابع الجهات المعنية بوزارة الداخلية هذا الموضوع".

وأوضحت:"باشرت على الفور إجراءاتها حول الأمر، وفق ما يقتضيه القانون، وتؤكد وزارة الداخلية حرصها التام على أمن وسلامة المجتمع وأفراده".

وكان المركز الطبي الخاص الذي وجهت الاتهامات لأحد أطبائه بالتحرش بالمراجعات، أوقف الطبيب المتهم بالتحرش عن العمل وإحالته إلى التحقيق في جميع المعلومات الواردة على منصات التواصل الاجتماعي إلى حين البت في الموضوع من قبل الجهات الرسمية.

 

قطر
التحرش
شكاوي
مركز تجميل
وزارة الداخلية القطرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128775
منذ 39 دقيقة
اخصووه .. واخلصوا من اذيته ..

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ليتكم والله حاطينه بليات ثم باذنابهم مثل ما سوى عادل امام في فيلم (امير الظلام )مع مدير الدار 😂
المهم
افااااا صدقنا
هلال غصب عن الصرامي
يارب يشفيك لن تصل لمستوى خالد بن عبدالله احترم نفسك ياصرامي يوم من الأيام وانت خارج كيان النصر وش قدمت لنادي النصر من تبرعات...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. تمام التماام .. لو كل الحوادث كذا كان يا سلام السلام على كذا سلاام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخصووه .. واخلصوا من اذيته ..

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