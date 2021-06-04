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منال العيسى : حلمت شيخ يقرأ علي
منذ ساعة
828
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12641
منذ ساعة
ماذا أكلت قبل النوم مسقعة أم شيخ المحشي أم حمام بالفريك
شكلك ثقلتني وحليتي وعشان كذا فارت أفكارك في منامك.
تعوذي من إبليس
ولا تثقلين في الأكل.قبل الذهاب إلى النوم.
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128776
منذ 47 دقيقة
خير ان شاء الله خير ، خير وشر يبطل ..
.. لو احد يعزمك على سوشي لاتقبلين ، اوعي ، لا تقولين بكره ابو محمد ماحذرني ..
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أحدث التعليقات
ابوبدر
ليتكم والله حاطينه بليات ثم باذنابهم مثل ما سوى عادل امام في فيلم (امير الظلام )مع مدير الدار 😂
المهم
افااااا صدقنا
هلال غصب عن الصرامي
يارب يشفيك لن تصل لمستوى خالد بن عبدالله احترم نفسك ياصرامي يوم من الأيام وانت خارج كيان النصر وش قدمت لنادي النصر من تبرعات...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. تمام التماام .. لو كل الحوادث كذا كان يا سلام السلام على كذا سلاام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخصووه .. واخلصوا من اذيته ..
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