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ضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"حائل"

منذ ساعتين
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ضبط 12 شخصاً لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا بـ"حائل"

حائل (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (12) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

حائل
شرطة
الحجر الصحي
العزل
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128776
منذ ساعتين
كرفسوهم وشلخفوهم ليتأدبوا ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12641
منذ ساعة
الاستغناء كلمة غير لائقة والأجمل الاكتفاء بفترة خدماتهم السابقة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12641
منذ ساعة
سامحك الله يا أبو محمد أحسبك تتكلم عن لاعبين الأهلي الستة اللي أنتهت خدماتهم لأجل مصلحة تطوير اللعب في النادي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12641
منذ ساعة
حصل خير التعليق خاص بموضوع الاستغناء عن ٦ لاعبين في النادي الأهلي.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128776
منذ ساعة
ولا يهمك يا اخ دكتور محمد ، الحمد لله مافيه غلط ، ولو فيه شيء من الخطأ فخطأك عندي صح ، واللخبطه في التعليق على المواضيع اعتبره ظاهره صحيه ( ان صح التعبير ) لأنه يدل على اخلاص المعلق المتابع لمواضيع الصحيفه ، فمن الحماس لابد للشخص من اللخبطه بين المواضيع العالقه في المخ والمخيخ ومابينهما .. بإختصار ، اعتبرها ظاهره مقبوله ومألوفه ولا لوم لأحد على أحد .. خذ راحتك ياالحبيب ..

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ليتكم والله حاطينه بليات ثم باذنابهم مثل ما سوى عادل امام في فيلم (امير الظلام )مع مدير الدار 😂
المهم
افااااا صدقنا
هلال غصب عن الصرامي
يارب يشفيك لن تصل لمستوى خالد بن عبدالله احترم نفسك ياصرامي يوم من الأيام وانت خارج كيان النصر وش قدمت لنادي النصر من تبرعات...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. تمام التماام .. لو كل الحوادث كذا كان يا سلام السلام على كذا سلاام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخصووه .. واخلصوا من اذيته ..

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