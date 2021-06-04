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الأهلي يجدد الثقة في السومة ويستغني عن 6 لاعبين

منذ ساعتين
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الأهلي يجدد الثقة في السومة ويستغني عن 6 لاعبين

نواف السالم (صدى):
حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي،  مستقبل اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الفريق، إضافة إلى باقي اللاعبين الأجانب، قبل بداية الموسم القادم.

وقال الإعلامي بتال القوس قال خلال تصريحات عبر برنامجه "في المرمى" عبر قناة العربية: "الأهلي قرر الاستغناء عن 6 لاعبين أجانب، والتعاقد مع بدائل لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأوضح أن إدارة الأهلي جددت الثقة في عمر السومة، لكي يستمر الموسم القادم بصفوفه، بالرغم من الانتقالات القوية الموجهة له، بسبب مستواه الموسم الماضي.

ودعت بعض الجماهير، إدارة الأهلي للاستغناء عن عمر السومة، وحملته مسؤولية النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال منافسات الدوري، وجعلت الفريق بعيدًا عن الصدارة.

وكان عمر السومة انتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي، استطاع أن يقدم أداء رائع خلال السنوات الماضية، وينتهي عقده في صيف 2024.

 

بتال القوس
القادسية الكويتي
نادي الأهلي
عمر السومة
الانتقالات الصيفية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12641
منذ ساعة
راح التعليق عند الجيران
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12641
منذ ساعة
أبو محمد. علق على موضوع المخالفين في بروتوكولات كورونا واحسبه يتحدث عن لاعبي الأهلي الستة. يوم تشابه علي الموضوعين. فعذرا

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ليتكم والله حاطينه بليات ثم باذنابهم مثل ما سوى عادل امام في فيلم (امير الظلام )مع مدير الدار 😂
المهم
افااااا صدقنا
هلال غصب عن الصرامي
يارب يشفيك لن تصل لمستوى خالد بن عبدالله احترم نفسك ياصرامي يوم من الأيام وانت خارج كيان النصر وش قدمت لنادي النصر من تبرعات...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. تمام التماام .. لو كل الحوادث كذا كان يا سلام السلام على كذا سلاام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخصووه .. واخلصوا من اذيته ..

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