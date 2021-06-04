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تفاصيل مثيرة حول قضية كنز شقة الزمالك

منذ 13 ساعة
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تفاصيل مثيرة حول قضية كنز شقة الزمالك

القاهرة (صدى):
كشف الإعلامي المصري مصطفى بكري، تفاصيل مثيرة حول قضية كنز شقة الزمالك في مصر منذ البداية.

وقال بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد،إن الحكاية بدأت فصولها من طفل ولد على يد خاله وبعدما اشتد عوده عامله مثل ابنه، وكتب شركته باسمه ومرت عشر سنوات، ورجع الخال لحياته الطبيعية وراح يسأل ويتابع ظروف المؤسسة الضخمة التي تركها أمانة في إيد ابن أخته وخلال عمليات فحص السجلات والحسابات، اكتشف الخال أن من ولاه الأمانة، اختلس أمواله".

وتابع "ومارس الشاب حرب من نوع جديد ضد خاله وأسرته.. ونشر الشائعات والأكاذيب ورفع دعاوى مشبوهة وبلاغات كاذبة، ويرسل كل ذلك في بيانات ومنشورات يجري توزيعها في بلدة الخال"

وأضاف أنه بعد تحركات أخذ العدل مجراه، وتتوالى القضايا، وتصدر الأحكام تباعا، تنصف المظلوم، وعند تنفيذ أحد الأحكام بفتح الشقق المغلقة، وأثناء حصر ما بها على أيدي بعض خبراء حدث ما لم يتوقعه أحد.. دهاليز سرية، وأبواب خلفية، وصناديق محكمة الغلق، تضم تماثيل فرعونية، أصلية، وذهبية بكميات ضخمة"، مؤكدا أن أسماء كبيرة متورطة في القضية .

العدل
كنز شقة الزمالك
مصر مصطفى بكري
قناة صدى البلد
تماثيل فرعونية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128790
منذ 12 ساعة
اكاذيبكم كبيره ولا لها ستيره ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12712
منذ 11 ساعة
كنز فرعوني .. ذهب فرعوني .. الحكاية ظلموه وبعدين فاتت جنبنا وممكن توصل إلى سواح وحاول تفتكرني.. وزي الهوا يا حبيبي .. ومنين اجيب الصبر يا أهل الله يداويني

مرة ثانية برضه صدفة ..

والخاتمة في حياتك يا ولدي إمراةٌ
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50287
منذ 17 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليها
جاسم
نصيحه الى كل من حمل صور شخصيه في اي موقع الحذر الحذر إزالتها فور والرمز بدل الصوره باي شئ ولا تكتب اسمك الصحيح والسبب...
ابو عمار
ممتاز

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