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امرأة تخلع زوجها الثري: بيعد الاكل ويصور الثلاجة

منذ ساعة
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امرأة تخلع زوجها الثري: بيعد الاكل ويصور الثلاجة

القاهرة (صدى):
أقامت سيدة شابة أمام محكمة الأسرة دعوى خلع ضد زوجها بعد عام واحد من الزواج لاستحالة العشرة بينهما بسبب بخله الشديد.

وقالت الزوجة، في دعواها، إنها تزوجت زواج صالونات من شاب ثرى يعمل في إحدى الشركات الكبرى. مضيفة أنها لم تشعر لحظة بأنه بخيل بسبب قصر مدة الخطبة.

وأضافت: فوجئت بعد الزواج بتحوله إلى شخص آخر ووجدته يعد المأكولات الموجودة في الثلاجة، إضافة إلى تصوير الثلاجة فيديو قبل الذهاب إلى العمل، وعقب عودته يفتش في الزبالة لمعرفة الأكل الذي تناولته في غيابه.

واختتمت حديثها قائلة : "كنت أتمنى أن أعيش حياة مستقرة معه، لكن الطبع غلّاب، فقد حاولت تغييره خلال 12 شهر زواج دون جدوى".

الزواج
خلع
دعوى خلع
محكمة الأسرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128739
منذ 43 دقيقة
ياله من بخيل ، ابخل من اشعب في عصره ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80550
منذ 11 دقيقة
أعوذ بالله من البخل واهله
.فꦽكر آخر
.فꦽكر آخر عدد التعليقات : 3399
منذ دقيقة
كيف باين علية الثراء وهو بخيل يامدام !؟؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبوووه وشلتحووه ..
.فꦽكر آخر
كيف باين علية الثراء وهو بخيل يامدام !؟؟
عبدالرحمن الشهراني
لو صار هذا العبث اقول للحكومه جنت على نفسها براغش اهتموا بالمواطن وتحسين معيشته واتركوا الخرابيط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
Am
هذا يبغى احد يصدق كلامه يبغى المصلحه للبلد لكن ماحد فاضي لبرنامجك صحيح مفيد وبيفيد البلد ويوفر على المواطن فقط اما الدولة والله مابتفرق...

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