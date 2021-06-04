نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الصحة: الجرعة الثانية ليست شرط للسفر الدولي وتأخيرها يحفز المناعة بشكل أفضل

منذ ساعة
2167
1
الصحة: الجرعة الثانية ليست شرط للسفر الدولي وتأخيرها يحفز المناعة بشكل أفضل

الرياض (صدى):
أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري، أن الجرعة الثانية ليست شرط للسفر الدولي عموماً والدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين تنظر الى معدلات انتشار المرض والمتحولات في بلدان القادمين اليها بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر.

وقال عسيري في تصريحات رداً على العديد من التساؤلات حول الجرعة الثانية، إن هناك دول اعتمدت ٣ اشهر بين الجرعتين و دول ٤ اشهر قبل ان تبدأ جدولة الجرعة الثانية و الوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل.

وأضاف، تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الاولى من لقاحات كوفيد 19 انه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين بل إن تأخير الجرعة الثانية يحفز المناعة بشكل افضل في بعض اللقاحات، داعياً الجميع عدم القلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من اجل الصالح العام.

وزارة الصحة
السفر
المناعة
الجرعة الثانية

التعليقات

naeem
naeem عدد التعليقات : 164
منذ 50 دقيقة
والى رجعوا من البحرين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبوووه وشلتحووه ..
.فꦽكر آخر
كيف باين علية الثراء وهو بخيل يامدام !؟؟
عبدالرحمن الشهراني
لو صار هذا العبث اقول للحكومه جنت على نفسها براغش اهتموا بالمواطن وتحسين معيشته واتركوا الخرابيط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
Am
هذا يبغى احد يصدق كلامه يبغى المصلحه للبلد لكن ماحد فاضي لبرنامجك صحيح مفيد وبيفيد البلد ويوفر على المواطن فقط اما الدولة والله مابتفرق...

أخر الأخبار

هذا اللى خايف على نفسه من الحوادث
هذا اللى خايف على نفسه من الحوادث
منذ 4 دقائق 138
لقافة موظفه تضعها في موقف محرج
لقافة موظفه تضعها في موقف محرج
منذ 5 دقائق 77
امحق طباخ
امحق طباخ
منذ 6 دقائق 131
الأقمار الصناعية تلقتط صورا لغرق «وحش البحرية» الإيرانية
الأقمار الصناعية تلقتط صورا لغرق «وحش البحرية» الإيرانية
منذ 20 دقيقة 1483
كيم كارداشيان تبكي عند حديثها عن طلاقها: أنا فاشلة
كيم كارداشيان تبكي عند حديثها عن طلاقها: أنا فاشلة
منذ 25 دقيقة 532
بالفيديو.. علي الحسن: تعرضت للكثير من الصعوبات من أجل الجمع بين الدراسة وكرة القدم
بالفيديو.. علي الحسن: تعرضت للكثير من الصعوبات من أجل الجمع بين الدراسة وكرة القدم
منذ 30 دقيقة 1680
ضبط قائد شاحنة ارتكب مخالفات مرورية وعرض حياة المواطنين للخطر
ضبط قائد شاحنة ارتكب مخالفات مرورية وعرض حياة المواطنين للخطر
منذ 35 دقيقة 1647
فاوتشي: الكمامات لا تقي من كورونا
فاوتشي: الكمامات لا تقي من كورونا
منذ 40 دقيقة 1829
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
منذ 50 دقيقة 1683
إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا لـ5 فئات
إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا لـ5 فئات
منذ 55 دقيقة 2463