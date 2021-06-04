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السفير الياباني وزوجته بالزي السعودي: "إحنا أحلى اليوم"

منذ ساعتين
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السفير الياباني وزوجته بالزي السعودي: "إحنا أحلى اليوم"

علي القحطاني (صدى):
نشر سفير اليابان لدى الرياض، فوميو إيواي، صورة له برفقة زوجته أم كوجي، وهما يرتديان الزي السعودي التقليدي.

وعلق السفير الياباني على صورته برفقة زوجته أم كوجي عبر تويتر قائلا "السلام عليكم يا جماعة الخير.. شوفونا واحنا لابسين لبس سعودي.. احنا أحلى اليوم وش تقولون؟ .. وانتو مشكورين ع انتظاركو الطووووول".

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة السفير الياباني وزوجته، وقال أحد المغردين " ‏‎أنتم فخامة وأحترام وأخلاقكم عالية ونحن نقدركم ونحترمكم معالي سفير دولة اليابان الصديقة ... تحياتي وتقديري لك ولعائلتك الجميلة",

وأضاف مغرد آخر "‏‎من أجمل مهارات الدبلوماسيين القدرة على التنسيق والاهتمام بأقل التفاصيل.

فإذا كان عنوان الصورة يحمل معاني كبيرة، فإن تناسق لون قصبة (السبحة) مع لون فستان حرمكم يدل على مهارة فائقة في التنسيق.. لون أنيق أخضر بسيط له دلالات العطاء والخصب والحياة وهو شعار المملكة".

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128739
منذ ساعتين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، يا ابا كوجي ..
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وقال أحد المغردين " ‏‎أنتم فخامة وأحترام وأخلاقكم عالية ونحن نقدركم ونحترمكم معالي سفير دولة اليابان الصديقة ... تحياتي وتقديري لك ولعائلتك الجميلة",
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بس كوجي وينه ماشفنا صورته ، لايكون كوجي مثل بيض الصعو اللي يذكر ولا يشاف ...؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12619
منذ ساعة
الدبلوماسية العالمية أخذت من المملكة العربية السعودية القدوة الحسنة

ومن ملكنا سلمان البساطة والحزم والإتقان وحقيقة أن ولي الأمر عندنا له الطاعة وقبلها وبعدها له المحبة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12619
منذ ساعة
كانت خطبة الجمعة جميلة جدا اليوم، وكان أبو زياد مبدعا في خطبته ومؤثرا جدا .. لا حرمنا الله من علمه وأبقاه لنا وحفظه من كل ضر وكنت أتمنى أن أكون ألممت جيدا بما تركه في المصلين من أثر لأنقله لمحبيَّ، ومنه وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في صف المهاجرة الحبشية البحرية الصحابية أسماء، وبيان فضل هجرتيها الأولى والثانية وأنها أولى من عمر، برسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين لهم هجرة واحدة ومنهم الفاروق صاحب الموقف معها، رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله أجمعين.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12619
منذ 33 دقيقة
معالي سفير اليابان

اتابع منجزات جامعة كيوتو وأتمنى التعاون معهم ..

عنواني هو وزارة صحيفة صدى الإلكترونية


عناية أي وزير فيها ..


والمحاور اليابانية 0 2 8 20 28 40 50 82 114 126 اليابانية هي محاور بناء ممثلة للتتابع وتحتاج بعض التفسيرات أو التعديلات التي أمتلكها منذ ٢٠٠٤م

معالي السفير

٠ ٢ ١٠ ١٨ ٢٨ ٣٦ ٤٦ ٥٤ ٦٤ ٦٨ ٧٨ ٨٦ ٩٦ ١٠٠ ١١٠ ١١٨ هي محاوري السعودية

ولا يوجد ما يسمي Simi يا معاليكم

فكل عنصر هو محور يحدده ثقله المغناطيسي حيث كتلة الذرة العددية مغناطيسية لا ترتبط بوحدات الكتلة وإنما بمجموعها وثقلها الفراغي على مستوى الثاني وهو مستوى الفراغ المغناطيسي الممثل للثقل الفراغي الأول وهو مغناطيسية الكتل النووية في تمثيل الثقالة العددية الممثلة للكتلة الثقالية الفراغية القياسية على مستوى التأثير المرتبط بمجموع ووحدة وثبات وحدات العناصر الذرية الممثلة للوحدة المغناطيسية.

عنواني صحيفة صدى. وأعرض الموضوع على جامعة كيوتو

وتجدني في خدمة العلم من داخل وطني حيث مستعد لاستضافة علماء اليابان في جدة ضيوفا على سفارتك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبوووه وشلتحووه ..
.فꦽكر آخر
كيف باين علية الثراء وهو بخيل يامدام !؟؟
عبدالرحمن الشهراني
لو صار هذا العبث اقول للحكومه جنت على نفسها براغش اهتموا بالمواطن وتحسين معيشته واتركوا الخرابيط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
Am
هذا يبغى احد يصدق كلامه يبغى المصلحه للبلد لكن ماحد فاضي لبرنامجك صحيح مفيد وبيفيد البلد ويوفر على المواطن فقط اما الدولة والله مابتفرق...

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