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البيض يقلل من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية

منذ 10 ساعات
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البيض يقلل من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف موقع طبي أمريكي فوائد تناول البيض والتي تشمل احتواءه على كميات عالية من البروتين والفيتامينات ودوره في تقليل خطر اإلصابة بسكتة دماغية وأمراض القلب.

وتحتوي بيضة واحدة على 6 جرامات من البروتين، مع جميع الأحماض الأمينية "الأساسية" التسعة ، وهي البنات الأساسية للبروتين. ويحتوي بياض البيض على نحو نصف هذا البروتين وجزء صغير فقط من الدهون والكوليسترول.

ويحتوي البيض على المزيد من العناصر الغذائية - الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية - لكل سعر حراري أكثر من معظم الأطعمة الأخرى. وبتناولك بيضة واحدة ستحصلين على بروتين عالي الجودة، السيلينيوم، الفوسفور، الكولين، فيتامين ب 12•

ويقلل البيض من مخاطر اإلصابة بسكتة دماغية. وأظهرت دراسة صينية حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا بيضة يوميا كانوا اقل عرضة للوفاة بسكتة دماغية نسبة 30%.

وأثبتت الدراسات أن األشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة يوم ًيا هم أقل عرضة بنسبة 20 %لإلصابة بأمراض القلب مقارنة بمن ال يأكلون البيض.

البيض
الفيتامينات
فوائد
البروتين
سكتة دماغية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128776
منذ ساعتين
خير ان شاء الله ..
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16264
منذ 54 دقيقة
الله يكفيناالشر

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ليتكم والله حاطينه بليات ثم باذنابهم مثل ما سوى عادل امام في فيلم (امير الظلام )مع مدير الدار 😂
المهم
افااااا صدقنا
هلال غصب عن الصرامي
يارب يشفيك لن تصل لمستوى خالد بن عبدالله احترم نفسك ياصرامي يوم من الأيام وانت خارج كيان النصر وش قدمت لنادي النصر من تبرعات...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. تمام التماام .. لو كل الحوادث كذا كان يا سلام السلام على كذا سلاام ..
ابو محمد 😎 ✍️
اخصووه .. واخلصوا من اذيته ..

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