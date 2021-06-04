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رانيا يوسف توضح سبب نشرها تعليقات المتحرشين بها في الهاشتاق المسيء

منذ 5 ساعات
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رانيا يوسف توضح سبب نشرها تعليقات المتحرشين بها في الهاشتاق المسيء

القاهرة (صدى):
علقت النجمة المصرية رانيا يوسف على تصدرها التريند بـ"هاشتاغ" مسيء لها عبر "تويتر" يتضمن كلمات بذيئة، بسبب نشرها صورا مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا.

وقالت رانيا يوسف: "أصابتني حالة من الدهشة لما كتب من تعليقات سخيفة على السوشال ميديا وعبارات مسيئة، دون مبرر واضح وقررت نشر تعليقات المتحرشين الذين علقوا على الصور بأسلوب خادش للحياء، وذلك عبر حسابي على الفيسبوك، ولن أتردد في فضحهم وكشفهم، وسأظل أحارب التحرش".

ونشرت رانيا يوسف فور تصدر التريند المسئ لها، التغريدات التي تناولت تعليقات بذيئة وألفاظا خادشة للحياء عبر حسابها على "تويتر"، بهدف فضح هولاء الأشخاص، وعلقت عليها قائلة: "قمة الوقاحة وقلة الادب علشان صورة اتصورتها ... قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد ان واحده ست شجعت الكوره او بتتكلم عنها .. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا"، مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغات ضدهم لمباحث الإنترنت.

برشلونة
رانيا يوسف
متحرشين
هاشتاق مسيء

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 440
منذ 4 ساعات
يا كثر مشاكلها
زاير الشمالي
زاير الشمالي عدد التعليقات : 561
منذ 55 دقيقة
دائماً مشاكلها من السره وتحت
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128739
منذ 49 دقيقة
إكسبايرد بودي .. الى مزبلة البلديه ..

.. اللي بعدووو ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبوووه وشلتحووه ..
.فꦽكر آخر
كيف باين علية الثراء وهو بخيل يامدام !؟؟
عبدالرحمن الشهراني
لو صار هذا العبث اقول للحكومه جنت على نفسها براغش اهتموا بالمواطن وتحسين معيشته واتركوا الخرابيط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
Am
هذا يبغى احد يصدق كلامه يبغى المصلحه للبلد لكن ماحد فاضي لبرنامجك صحيح مفيد وبيفيد البلد ويوفر على المواطن فقط اما الدولة والله مابتفرق...

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