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بالفيديو.. ضبط حظائر دجاج مخالفة في البطحاء

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. ضبط حظائر دجاج مخالفة في البطحاء

الرياض (صدى):
كشفت أمانة منطقة الرياض، عن ضبط عدداً من حظائر الدجاج المخالفة لاشتراطات النظافة، فضلًا عن إغلاق عدداً من المحلات في حي البطحاء بالعاصمة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته أمانة الرياض عبر "تويتر"، لحظة مداهمة مراقبيها الصحيين للحظائر العشوائية وقيامهم بإغلاق المحلات المخالفة، مؤكدة أنها مستمرة في الرقابة لرصد التجاوزات وتطبيق العقوبات الرادعة.

وداهمت الأمانة حظائر بها دجاج مريض يذبح يومياً لبيعه في الأسواق، ومليئة بالقذارة وتفتقر لأدنى درجات النظافة، ما يعرّض حياة المستهلكين وصحتهم للخطر.

وكانت أمانة الرياض، قد أغلقت أمس الخميس، عدداً من المحلات التجارية في حي البطحاء، بعد رصد مخالفات صحية تقوم بها عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمالة.

مخالفات
أمانة الرياض
البطحاء
حظائر دجاج

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12606
منذ ساعتين
صيحة مدوية

من صاحب المشروع. ما هو اسم مشروعه. "دواجن البطحاء" وما هي قصة هذا الدجاج الغريب حتى يتم تربيته في غرف سرية .. هل هو دجاج مخالف للمعايير من حيث هرمونات النمو.

افيدونا..

وهل سيتم تعويض كل المتضررين من المستهلكين.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12606
منذ ساعتين
قبل اعدام الدليل .. توقفوا.

هذه جريمة كبيرة جدا. إن كانت"هرمونات نمو"
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 103
منذ ساعة
باقي الكثير هذه تراكمات عقود والخافي أعظم كونو بيئة عمل خفيه في كل اتجاه وللاسف بتعاون مع خونه من أبناء الوطن وكذلك من يؤجرهم يعتبر خائن ضد وطنه مقابل القليل من المال هل هذا ثمن الوطن ان تتعامل مع مختلف يضر بالاقتصاد وصحة المواطن حسبنا الله ونعم الوكيل

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أحدث التعليقات

حمد
صباح امس الجمعة واليوم السبت
محمد الدوسري
قصه من الخيال كذب في كذب
زعيم اااسيا
ههههههه رغم كل هذي الصفقات المنصات صعبه قويه
محمد الدوسري
أخ جاسم.... العصفور ذا يبي لحم صفق ضرب شلايخ
جاسم
باقي الكثير هذه تراكمات عقود والخافي أعظم كونو بيئة عمل خفيه في كل اتجاه وللاسف بتعاون مع خونه من أبناء الوطن وكذلك من يؤجرهم...

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