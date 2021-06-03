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بالفيديو.. موقف إنساني من أمير عسير تجاه فتيات تعطلت سيارتهن أثناء مروره

منذ يوم
23207
14
بالفيديو.. موقف إنساني من أمير عسير تجاه فتيات تعطلت سيارتهن أثناء مروره

أبها (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فرحة فتيات أثناء استلامهم سيارة جديدة من أميرمنطقة عسيرالأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بعد تعطل سيارتهن.

وقال النشطاء أن سيارة كانت تستقلها فتيات تعطلت في الطريق أثناء مرور الأمير تركي بن طلال فتوقف ووعدهم بسيارة بديلة واليوم قاموا باستلام المركبة الجديدة من إمارة منطقة عسير.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على تصرف الأمير تركي بن طلال مع الفتيات، ووصفوه بالشهم والكريم، ولا تعتبر مثل هذه المواقف جديدة على الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي لُقب برجل المواقف الإنسانية، بسبب مواقفه الإنسانية المتعددة.

عسير
أمير عسير
فتيات
الأمير تركي بن طلال
تعطل سيارة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128804
منذ يوم
اولاً الترجمه = تعكلتفي الطريق .. معناها : تعطلت في الطريق ، والعاقل يفهم ..

.. نجي للتعليق ونقول بإختصار = للمواقف رجالها ، بيض الله وجه الأمير ..
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 287
منذ يوم
هاذا الأمير ماشالله عليه ماعنده حد موس لك حق والله لتاخذه
الملل
الملل عدد التعليقات : 555
منذ يوم
قصه جميله مثل غيرها
سردار
سردار عدد التعليقات : 422
منذ يوم
تمثيل
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3744
منذ يوم
ايا كان ما حصل.. تقولون تمثيل تقولون صدق تقولون فبركة . هذا رزق وساقه الله لهن ومكتوب بلوح محفوظ عند ربنا ✋
علي الغامدي شهامة الامير ابن طلال لاتحتاج تعليق وكفو ورايتك بيضا
علي الغامدي شهامة الامير ابن طلال لاتحتاج تعليق وكفو ورايتك بيضا عدد التعليقات : 290
منذ يوم
فاقد الشيء لايعطيه يامن علقت بكلمة تمثيل ( والله حتى ذكر اسمك غلط ) على موقف الامير الشهم الكريم والذي يراعى شؤون رعيته ورجولة الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لاتحتاج الى تمثل ولا بهرجه فهوا من اسرة كريمه وغنية وشهمة كابرا عن كابر
محمد آل جربوع
محمد آل جربوع عدد التعليقات : 25
منذ يوم
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
محمد آل جربوع
محمد آل جربوع عدد التعليقات : 25
منذ يوم
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
محمد آل جربوع
محمد آل جربوع عدد التعليقات : 25
منذ يوم
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12712
منذ يوم
أمس سيارة هوندا XXX
573X يعطي عطاء من لا يخاف الفقر لوحتها عندي وهو مواطن . رأيت منه ما أثلج صدري من العطف على المحتاج العفيف على الطريق. الدنيا بخير
عبدالله الناصر / حائل
عبدالله الناصر / حائل عدد التعليقات : 411
منذ يوم
تركي بن طلال في غنى عن التعريف يسير في سبيله بالطريقه التي يراها ولكنه رهيب
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50297
منذ يوم
جزاه الله خير
سردار
سردار عدد التعليقات : 422
منذ يوم
أستغفر الله
ابو ريان
ابو ريان عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
الله يرزقنا الجنه ويجزا كل متصدق الجنه الكلام الكثير ماينفع وهذا نصيب من الله والله إلى عطا لا هذا ولا هذك

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
سبحان الله
غييييوووورررر
لو تشرط عليهم الدولة توظيف سائقين سعوديين
غييييوووورررر
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
ابو محمد
يفسدها بسيطه المشكله انها اذ تعرض الشمس يسبب امراض السرطان هو و الماء الله يحميكم منه وجميع المسلمين والمفروض البلدية تمنع الي يبيع ماء...
ابو محمد
ناهيك عن بعض المطاعم تلقه العامل خاص حق الشورمه و الكباب يحك يده في النت خابره المفروض البلدية تشد عليهم وزياره مستمره كل يوم...

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