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سعود الصرامي : لقطة بيتروس مع الخضير مفبركة
منذ يوم
2077
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التعليقات
ناقد رياضي
عدد التعليقات : 904
منذ 23 ساعة
سعود الصرامي عقل طفل في جسد رجل !!!!!! يعاني من الكذب وأختراع البطولات للنصر مثل المريسيل !!!!
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12706
منذ 23 ساعة
Bluetooth
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12706
منذ 22 ساعة
والله النصر من يومه بطل . من قبل 35 عاما أذكر تماما "كان الشمس التي لا تغيب وظل" وكل من ذكر من النوادي لها تأريخ عريق وليس مزورا
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12706
منذ 22 ساعة
أعجب من الإعلام الرياضي والنقاد الرياضيين وحملة الأفلام لماذا يثيرون الخلافات دون داعي . ما يحدث داخل الملعب يبقى داخل الملعب وتخرج النتيجة.
فإلى متى لا نعرف معنى الرياضة
الرياضة روح وسمو وفيها بعض الغرور
إنها نشوة الإنتصار تجعل الغرور يظهر على طبق من البلور
منذ 5000 سنة المنتصر يفاخر ويفتخر
إنها ثقافة إرضاء الغرور
ابو وليد
عدد التعليقات : 2278
منذ 20 ساعة
ابو خرقه لازم يكذب -- يقولون اكذبو واكذبو واكذبو حتى يصدقكم الناس -- بس للاسف هم اللي صدقو انفسهم ولا زال كل الناس يعرف انهم كذابين
omar
عدد التعليقات : 100
منذ 15 ساعة
هل الخرقه مفبركه
فهد العتيبي
عدد التعليقات : 10
منذ 14 ساعة
والله مافيه مفبرك الا مخك العفن
زعيم اااسيا
عدد التعليقات : 2044
منذ 13 ساعة
مقطع فيديو مفبرك
بالله هذا مخه طايح في بطنه
يبغاله جحفلي يعطيه شوته خلفيه يمكن يعدل مسار المخ ويرجع فوق
زائر
عدد التعليقات : 84
منذ 49 دقيقة
بالله فكونا من منه... لا تنزلوا اخبار عنه.. مو ناقصين
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