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سعود الصرامي : النصر رأس الرمح والبقية تابعين للهلال
منذ 6 ساعات
2013
2
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 904
منذ 6 ساعات
سعود الصرامي مريض نفسي وعنده إسهال فكري مزمن .. يعاني من فوبيا الهلال منذ صغره . وسببت له هذه الحالة النفسية المزمنة ..
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عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
آل بو خرقه ترتيبهم السادس وبالدف ...وماليين الأعلام ضجيج والقنوات شغاله لحسابهم وباقي الأنديه ولا حس ولا خبرعنهم الشباب الثاني والأتحاد الثالث وحتى الهلال الأول وآل بوخرقه يقولون تكلمو عن نادي الفقر فقط وإلا أنتم تابعين للهلال ... طبيعي نوادي المقدمه هم مفروض من يذكر ويشاد بهم حتى الفيصلي سكتم بكتم وقناة 24 الرياضيه مخصصه لنادي ((الفقرمن العلم))وهذا ====
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أحدث التعليقات
حمد
صباح امس الجمعة واليوم السبت
محمد الدوسري
قصه من الخيال كذب في كذب
زعيم اااسيا
ههههههه رغم كل هذي الصفقات المنصات صعبه قويه
محمد الدوسري
أخ جاسم.... العصفور ذا يبي لحم صفق ضرب شلايخ
جاسم
باقي الكثير هذه تراكمات عقود والخافي أعظم كونو بيئة عمل خفيه في كل اتجاه وللاسف بتعاون مع خونه من أبناء الوطن وكذلك من يؤجرهم...
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