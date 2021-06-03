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بالفيديو .. المملكة تسجل نجاح أول عملية زراعة جهاز محفز للمثانة لـ"طفلة"

منذ 8 ساعات
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بالفيديو .. المملكة تسجل نجاح أول عملية زراعة جهاز محفز للمثانة لـ"طفلة"

جدة (صدى):
حقق فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز نجاح أول عملية تتم على مستوى العالم، لجهاز محفز للمثانة لطفلة عن طريق أعصاب الساق.

وذكرت مي بانخر، استشارية جراحة الكلى والمسالك البولية، أن تحفيز المثانة يتم فيه إعادة برمجة وتشغيل العصب بشكل صحيح يُمكن المريض من إطلاق البول.

وأضافت أن مثل هذه العملية يتم إجراءها للمرضى البالغين، إلا أن أطباء المملكة أجروا هذه العملية لأول مرة على مستوى العالم لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات.

وأكدت أن الحالة الصحية للطفلة جيدة، وأصبحت تتحكم في البول والبراز، كما تمارس حياتها بشكل طبيعي.

المملكة
الإمارات
مستشفى الملك عبدالعزيز
مسالك بولية
جهاز محفز للمثانة

التعليقات

؟؟؟
؟؟؟ عدد التعليقات : 2
منذ ساعتين
نسمع حاجه ونشوف حاجه

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أحدث التعليقات

حمد
صباح امس الجمعة واليوم السبت
محمد الدوسري
قصه من الخيال كذب في كذب
زعيم اااسيا
ههههههه رغم كل هذي الصفقات المنصات صعبه قويه
محمد الدوسري
أخ جاسم.... العصفور ذا يبي لحم صفق ضرب شلايخ
جاسم
باقي الكثير هذه تراكمات عقود والخافي أعظم كونو بيئة عمل خفيه في كل اتجاه وللاسف بتعاون مع خونه من أبناء الوطن وكذلك من يؤجرهم...

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