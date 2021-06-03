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موقف طريف لمعجبة وابنتها مع مهاجم الهلال

منذ 9 ساعات
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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50259
منذ ساعتين
طيب

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أحدث التعليقات

حمد
صباح امس الجمعة واليوم السبت
محمد الدوسري
قصه من الخيال كذب في كذب
زعيم اااسيا
ههههههه رغم كل هذي الصفقات المنصات صعبه قويه
محمد الدوسري
أخ جاسم.... العصفور ذا يبي لحم صفق ضرب شلايخ
جاسم
باقي الكثير هذه تراكمات عقود والخافي أعظم كونو بيئة عمل خفيه في كل اتجاه وللاسف بتعاون مع خونه من أبناء الوطن وكذلك من يؤجرهم...

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