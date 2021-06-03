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ضاعت العلوم قدام الضيوف
منذ 11 ساعة
2115
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128713
منذ 10 ساعات
طاحت كأنها خشبة اثلة محرووقه ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 50259
منذ ساعتين
هههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
حمد
صباح امس الجمعة واليوم السبت
محمد الدوسري
قصه من الخيال كذب في كذب
زعيم اااسيا
ههههههه رغم كل هذي الصفقات المنصات صعبه قويه
محمد الدوسري
أخ جاسم.... العصفور ذا يبي لحم صفق ضرب شلايخ
جاسم
باقي الكثير هذه تراكمات عقود والخافي أعظم كونو بيئة عمل خفيه في كل اتجاه وللاسف بتعاون مع خونه من أبناء الوطن وكذلك من يؤجرهم...
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