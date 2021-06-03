نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير المالية : إدارة وتمويل البنية التحتية ستكون للقطاع الخاص

منذ 3 ساعات
2253
2
وزير المالية : إدارة وتمويل البنية التحتية ستكون للقطاع الخاص

الرياض (صدى):
قال وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، إن الوزارة تتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية، والخدمات الصحية، وشبكات النقل في المدن والمباني المدرسية، وخدمات المطارات وتحلية المياه.

وأكد، خلال كلمته في مؤتمر حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين الذي عقد اليوم، أن الفجوة التمويل للبنية التحتية تتطلب بذل المزيد من الجهود.

ولفت إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية هدفه ضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع.

وأبان أن المملكة أعلنت مؤخراً عن خطة خصخصة تتضمن تحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ونوه بأن الوزارة تستهدف تأمين نحو 55 مليار دولار أمريكي من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار أمريكي على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص".

الوسم

القطاع الخاص
وزير المالية
الخصخصة
مجموعة العشرين
محمد بن عبدالله الجدعان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12567
منذ 31 دقيقة
سؤال ممكن !


ممكن سؤال ؟


أكل اللوز حلو .. لكن حبة حبة يا معاليك.


ما أحد يأكل اللوز دف.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12567
منذ 17 دقيقة
عينى بترف وراسى بتلف

وعقلى فاضل له دقيقة ويخف

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
معالي الوزراء في السلطة العلمية في المملكة العربية السعودية .. وحدة الإلكترون ووحدة الذرة ووحدة العنصر لهم مركز واحد فقط مشترك في المحاور الكرتيزية...
د محمد ماجد بخش
معالي الوزير .. الرابطة في الذرة هي مجموع الكتلة وليست جزء منها إلا على مستوى وحدة مجموع الذرات الممثلة لوحدة العنصر قبل مرحلة الارتباط...
د محمد ماجد بخش
عن أبى مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس= وعن مرة، عن عبد الله= وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ:"فطوعت له نفسه قتل...
عبدالله
إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله وش جرى للناس في هذا الزمن
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: لَا خَيْر فِينا وَ لَن يطيب لَنا عَيش أو بَقَاء ✍🏻 إن لَم نذود عَن بِلادنا...

أخر الأخبار

"النمر": الكبسة لا تقوي الجهاز المناعي
"النمر": الكبسة لا تقوي الجهاز المناعي
منذ 14 دقيقة 1226
بالفيديو .. المملكة تسجل نجاح أول عملية زراعة جهاز محفز للمثانة لـ"طفلة"
بالفيديو .. المملكة تسجل نجاح أول عملية زراعة جهاز محفز للمثانة لـ"طفلة"
منذ 16 دقيقة 1312
سيدة تقتل زوجها خنقًا وتتهم "كورونا" في وفاته
سيدة تقتل زوجها خنقًا وتتهم "كورونا" في وفاته
منذ 19 دقيقة 313
بالفيديو.. خالد مقداد: توقفت أجهزة جسمي وشفائي كان معجزة
بالفيديو.. خالد مقداد: توقفت أجهزة جسمي وشفائي كان معجزة
منذ 52 دقيقة 629
منتخب الإمارات يسحق مرمى ماليزيا برباعية
منتخب الإمارات يسحق مرمى ماليزيا برباعية
منذ 55 دقيقة 1618
شاب خليجي يحتفل بزفافه من مغربية
شاب خليجي يحتفل بزفافه من مغربية
منذ 56 دقيقة 981
موقف طريف لمعجبة وابنتها مع مهاجم الهلال
موقف طريف لمعجبة وابنتها مع مهاجم الهلال
منذ 56 دقيقة 673
الضبع في موقف صعب مع ملك الغابة
الضبع في موقف صعب مع ملك الغابة
منذ 56 دقيقة 518
بالفيديو.. محمد صلاح يسخر من "كوكا" بسبب الشطرنج
بالفيديو.. محمد صلاح يسخر من "كوكا" بسبب الشطرنج
منذ ساعة 1605
بالفيديو .. ضباط أتراك يعتدون بوحشية علي امرأة بأحد شوارع إسطنبول
بالفيديو .. ضباط أتراك يعتدون بوحشية علي امرأة بأحد شوارع إسطنبول
منذ ساعة 1863