وزير المالية : إدارة وتمويل البنية التحتية ستكون للقطاع الخاص

الرياض (صدى):
قال وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، إن الوزارة تتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية، والخدمات الصحية، وشبكات النقل في المدن والمباني المدرسية، وخدمات المطارات وتحلية المياه.
وأكد، خلال كلمته في مؤتمر حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين الذي عقد اليوم، أن الفجوة التمويل للبنية التحتية تتطلب بذل المزيد من الجهود.
ولفت إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية هدفه ضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع.
وأبان أن المملكة أعلنت مؤخراً عن خطة خصخصة تتضمن تحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ونوه بأن الوزارة تستهدف تأمين نحو 55 مليار دولار أمريكي من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار أمريكي على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص".
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