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بالصور.. "شاموسكا" يؤدي الصلاة مع رئيس نادي الفيصلي

منذ 3 ساعات
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بالصور.. "شاموسكا" يؤدي الصلاة مع رئيس نادي الفيصلي

نواف السالم (صدى):
وثقت بعض الصور تأدية مدرب الفيصلي السابق والشباب حاليًا "شاموسكا" الصلاة مع رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج.

ولاقت الصور رواجًا كبيرًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" كما حصدت تفاعل كبير من قبل المتابعين.

وعلق "متابع" قائلاً: "شيء يثلج الصدر تشوف شخص يتعلّم دين الاسلام ويسعى للدخول فيه .. الله يهدي قلبه للإيمان ويثبته".

فيما كتبت "متابعة": "فتح الله عليه وثبته على دينه، وجزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.. هذه دعوة مُلحة للتخلق بأخلاق الإسلام في تعاملاتنا وكآفة شؤون حياتنا لنكون سببًا في نشر كلمة الله بين الناس".

 

تويتر
نادي الشباب
نادي الفيصلي
فهد المدلج
شاموسكا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128706
منذ ساعة
تماام ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12567
منذ 17 دقيقة
إن الدين عند الله الإسلام

..الآية..

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