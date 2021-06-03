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بالفيديو .. فتاة تروي كيف قاومت دبًا ضخمًا لحماية كلابها الأربعة

منذ 4 ساعات
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بالفيديو .. فتاة تروي كيف قاومت دبًا ضخمًا لحماية كلابها الأربعة

لندن (صدى):
سردت "هيلي مورينيكو" اللحظات التي عاشتها وهي تقاوم دبًا ضخمًا حاول التسلل إلى منزلها أثناء وجودها بصحبة كلابها.

وذكرت البالغة من العمر 17 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أن الحيوان تسلق فوق جدار الحديقة الخلفية لمنزلها في كاليفورنيا، وفكرت فور رؤيته في حماية كلابها الأليفة الأربعة.

وأكدت أنه لم يكن لديها وقت للتفكير، كما لم يخطر في عقلها أن الحيوان الخطير يمكن أن يؤذيها أو يقتلها، مضيفة أنها ركزت أكثر على حماية كلابها بأي طريقة، ولذلك قاومته ونجحت في إبعاده وحماية كلابها.

يذكر أن هذه الفتاة ذاع صيتها عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على تطبيق "تيك توك" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

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"هيلي مورينيكو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128706
منذ 29 دقيقة
جيده ..

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