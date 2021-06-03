الهلال يحسم مصير غوميز وفييتو وجوفينكو من الموسم المقبل

ماجد محمد (صدى):
حسمت إدارة نادي الهلال موقفها تجاه بعض اللاعبين الأجانب، ومنهم الفرنسي بافيتيمبي غوميز والإيطالي سيباستيان جيوفينكو وفييتو
ويعتزم الهلال، وفقا لـ"الرياض"، الاستغناء عن فييتو، بينما سيحتفظ بـ"غوميز" و"جيوفينكو" ضمن صفوفه في الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني الجديد الذي سيحضر نهاية شهر يونيو الحالي مصير اللاعبين الأجانب المتواجدين ضمن الفريق، وذلك بالتنسيق مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
الجدير بالذكر أن جارديم سيقف على التقارير الفنية التي وضعها المدير الفني السابق البرتغالي مورايس، وعليها سيتم اختيار الأسماء التي ستبقى والتي ستغادر النادي.