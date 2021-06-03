نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهلال يحسم مصير غوميز وفييتو وجوفينكو من الموسم المقبل

منذ يومين
7926
5
الهلال يحسم مصير غوميز وفييتو وجوفينكو من الموسم المقبل

ماجد محمد (صدى):
حسمت إدارة نادي الهلال موقفها تجاه بعض اللاعبين الأجانب، ومنهم الفرنسي بافيتيمبي غوميز والإيطالي سيباستيان جيوفينكو وفييتو

ويعتزم الهلال، وفقا لـ"الرياض"، الاستغناء عن فييتو، بينما سيحتفظ بـ"غوميز" و"جيوفينكو" ضمن صفوفه في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني الجديد الذي سيحضر نهاية شهر يونيو الحالي مصير اللاعبين الأجانب المتواجدين ضمن الفريق، وذلك بالتنسيق مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

الجدير بالذكر أن جارديم سيقف على التقارير الفنية التي وضعها المدير الفني السابق البرتغالي مورايس، وعليها سيتم اختيار الأسماء التي ستبقى والتي ستغادر النادي.

 

الهلال
نادي الهلال
بافيتيمبي غوميز
سيباستيان جيوفينكو
ليوناردو جارديم

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 407
منذ يوم
قلعتكم من جرف لدحديرا يارب
برنس
برنس عدد التعليقات : 407
منذ يوم
قلعتكم من جرف لدحديرا يارب
زعيني عالمي
زعيني عالمي عدد التعليقات : 17
منذ يوم
الفقراوي معصب ههههههههههههههه😅☝
رابع العالم
رابع العالم عدد التعليقات : 2
منذ يوم
وش مزعلك يا فقراوي احمد ربك احسن بطوله اخذتوها هالموسم تاليسكا ههههههههه
هاهاها انا اخذت الدوري ورابع العالم اللهم لك الحمد على نعمة الهلال
رابع العالم
رابع العالم عدد التعليقات : 2
منذ يوم
وش مزعلك يا فقراوي احمد ربك احسن بطوله اخذتوها هالموسم تاليسكا ههههههههه
هاهاها انا اخذت الدوري ورابع العالم اللهم لك الحمد على نعمة الهلال
طارت الطيارة
طارت الطيارة عدد التعليقات : 35
منذ 12 دقيقة
كلام فقراوي واعلام فقرواي
= سراب نصراوي
طارت الطيارة
طارت الطيارة عدد التعليقات : 35
منذ 12 دقيقة
كلام فقراوي واعلام فقرواي
= سراب نصراوي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الرجل تدب محل ماالقلب يحب ..
د محمد ماجد بخش
يقول العلماء أن أثمن الكنوز في المادة المضادة وطالما هي كذلك .. فالمادة المضادة هي فرق ممثل بين كتلتين مغناطيسيتين ورحم الله الراحمون والله...
سلطان
مسكينة تربية سخيفة تربية سطحية ادعو لها بالهداية ومن رباها
المنصف
هههههههه ذكروني بأحد أندية العاصمة إذا عجزوا عن تحقيق نتايج مشرفة شككوا بالآخرين أقول لهم جميعاً استحوا على وجيهكم وركزوا على مشاكلكم الداخلية وصححوا...
د محمد ماجد بخش
كيمياء العالم قاصرة والكيمياء المغاطيسية هي المظلة في العلوم

أخر الأخبار

إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالرياض
إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم بالرياض
منذ 5 دقائق 1229
مرض مجهول يتسبب في رؤية الموتى
مرض مجهول يتسبب في رؤية الموتى
منذ 12 دقيقة 244
رجل يضرب آسيوية ويلذ بالفرار
رجل يضرب آسيوية ويلذ بالفرار
منذ 42 دقيقة 436
بالفيديو.. ارتفاع حالات العنف ضد الأطفال
بالفيديو.. ارتفاع حالات العنف ضد الأطفال
منذ 42 دقيقة 1469
يستاهل اللى جاه
يستاهل اللى جاه
منذ 43 دقيقة 390
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
منذ 44 دقيقة 348
تنبيه لمستخدمي طريق "المدينة - مكة " السريع بسبب الأمطار 
تنبيه لمستخدمي طريق "المدينة - مكة " السريع بسبب الأمطار 
منذ 46 دقيقة 1504
السيف : الجبلين في أيادي أمينة
السيف : الجبلين في أيادي أمينة
منذ 53 دقيقة 1688
بالفيديو.. استشاري يوضح أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين وسبب الاتتكاسة
بالفيديو.. استشاري يوضح أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين وسبب الاتتكاسة
منذ 57 دقيقة 1568
بالفيديو.. عمالة وافدة تمارس عملها خلف الملابس المستعملة وتبيع الأمراض لزبائنها
بالفيديو.. عمالة وافدة تمارس عملها خلف الملابس المستعملة وتبيع الأمراض لزبائنها
منذ ساعة 1764