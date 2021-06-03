نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السفير الياباني وزوجته "أم كوجي" بعد تلقيهما اللقاح: "سعداء بحياتنا بالمملكة"

منذ 9 ساعات
2756
25
السفير الياباني وزوجته "أم كوجي" بعد تلقيهما اللقاح: "سعداء بحياتنا بالمملكة"

الرياض (صدى):
أعلن السفير الياباني فوميو إيواي، تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا هو وزوجته "أم كوجي"، بعد أن تعذر عليهم أخذه في اليابان خلال الأشهر الماضية.

وقال إيواي عبر حسابه في تويتر إنه وأم كوجي أُصيبا بفيروس كورونا مطلع يناير 2021 في اليابان، لذلك تأخرا في أخذ اللقاح، لكنهما تمكنا من تلقي اللقاح في المملكة مؤخراً.

وقدم التحية والتقدير للأبطال السعوديين والسعوديات الذين يقفون في الصف الأمامي لمكافحة وباء كوفيد 19، مؤكداً أن اليابان تبذل قصارى جهدها لتسريع برنامج التطعيم.

وعلق النشطاء على تغريدة السفير الياباني متمنين لهما السلامة حيث قال أحد المغردين "‏‎‎الحمد الله على سلامتكم سعادة السفير واشكركم على اطرائكم المميز لبلادنا وجهودها في مكافحة هذا الوباء نتمنى لسعادتكم صحة طيبه كما أن بلادنا سعادتكم تسابق الزمن في عمليه التطوير على شتى المجالات وبعون لله خلال 2030 سوف نكون مثال مميز لنقله نوعيه على يد ملهم الشباب سمو سيدي ولي العهد".

ورد السفير الياباني قائلا "‏‎‎ أتمنى للسعودية حكومة وشعبًا من القلب كل التوفيق والنجاح في جعل مستقبل أجمل"، وأضاف" نحن سعداء بحياتنا بين الناس الطيبين في السعودية".

المملكة
اليابان
السفير الياباني
اللقاح
أم كوجي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 8 ساعات
أهلا أهلا بالبيان على طاري اليابان
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 8 ساعات
الطائر لا يطير بجناح واحد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 8 ساعات
الجناح المكسور معطل
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
في الصوت سلامة وأحيانا ندامة في الحالين×2 في حال الصمت
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
علاقة وصف الواقع بالخيال في العلم الحديث ليست "مرض نفسي..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
عدم إدراك الواقع هو "المرض النفسي ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
الوقائع العملية ليست هي القواعد العلمية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
العلم يختلف عن الوهم يا جامعاتنا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128706
منذ 7 ساعات
تستاهل التلقيح يا ابا كوجي وكوجي وام كوجي وحتى لو جاء معاكم جوجي نلقحه ببلاااش بعد .. على قولة القايل // سبوس يور سلف سأودي فاملي .. شف لك واحد يترجمها باالياباني ، انا مااعرف ياباني والا كان ترجمتها بكل سرور ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
لاختلاف الواقع المتعدد فلسفية بعكس الوقائع العملية

الخيال الذي يفسر التجربة يمثل ويعد واقعا علميا

NUCLETOUCH ترجمة يابانية فريدة إبريل 2020م
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
+18

التطعيم

ممكن ينخفض إلى +15 من يدري
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
الفارق بين اليابان وبقية دول العالم أن اليابان يعود إلى الوقائع ويعزز الواقع باستمرار

تحياتيكم فضلا للباحث السعودي الذي يسلك منهجه اليابان الآن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
أهل أول يقولوا "النظر تحية" متى ما بعد المحيا عن المصافحة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
لخادم الحرمين من عندي له تحية

لأجل الوطن طالبك قاعدني عطية.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 7 ساعات
كيمياء بخش ستخرج العالم من اليابان وتحديدا من جامعة كيوتو . وكاكو لن يكون بعيدا.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 6 ساعات
قبل4ساعات وصلني الخير.
QUANTUM MECHANICS RESEARCH UPDATE
Long-awaited magnetic interferometer might probe quantum gravity
03 Jun 2021

بدأ العالم يتقبل كيمياء بخش
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 6 ساعات
مبروك للعلم انتصار العالم . في كون الجاذبية المغناطيسية حقيقة ذرية لا غبار عليها.

لكن قوما يضطهدون البحث العلمي في شخص الباحث العملي ويمارسون عنجهيتهم في السلطة ويكرسون شعورهم بأنهم الأعلون علما وفهما وهضما من خلال مرتكزهم ومركزهم.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 6 ساعات
سبوز يا أبو محمد .. تراني معك على طول
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 6 ساعات
عبر التاريخ محاولة التوفيق بين المغايرات

"التلفيق أصبح أسهل في العلم الحديث من إعادة التأصيل"

الفارابي الثاني وشرحه معقد
الكندي أولهم
ابن سينا عالة على الفارابي. لكن شرحه أسهل وهو مبتكر وصاحب مصطلحات صاحب الوجود الجائز أو الممكن أو جائز الوجود وواجب الوجود.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 6 ساعات
لو كان د محمد ماجد بخش وسموني " المذكور " مريض نفسيا كما أبلغت الجامعة سمو الأمير نايف رحمه الله لما أوكل سموه الأمير عبدالمجيد للتحقق والرد بأن يوقف عن التدريس وتستمر رواتبه حتى تتضح الصورة وصارت في خطاب الشرطة على ذويه الاعتناء به.

أي 18 عاما تلك التي لم تتضح فيها الصورة بعد.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 6 ساعات
من الجنون الآن، أن أكب البحث
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 6 ساعات
الصورة الكارتونية المتحركة عبارة عن مجموعة صور ثابتة

قد تكون رسوما مطابقة للصور أو تصورا موافقا للصورة

صور في صورة . قد تكون واقعا لكنه قد لا يكون الواقع إلا تجربة لا تصف الحقيقة التي توصف دائما بالواقعة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128706
منذ 4 ساعات
سبوز يا أبو محمد .. تراني معك على طول
ــــــــــــــــــــــــ

.. تصحيحك اللفظي صح تسلم ياالحبيب ، دامك معي ترجمها باالياباني للياباني ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ ساعة
الترجمة حاضرة وبادية ترحب بك وبالوزير أبو كوجي ..والله فكرة نفتح مطعم ياباني: سعودي كوجي

تلقى عليه إقبال سعودي وطلبات نقدمها للنخبة على طبق كوجي مفطح. مرسوم عليه سيفين ونخلة. يا جمال الكوجي مع المكرونة.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 23 دقيقة
سؤال لمن عبر .. جاوب خلف السؤال فقط إن وجدت مجال.

ماذا تعرف عن أساس التصنيف الظوري للعناصر الكيميائية

هل فهمت معنى " الموافقة ال*محورية في تمثيل درجة ال*ثقالة ال*فراغية بين تمثيل وحدات العنصر ال*ذرية ال*مكافئة لوحدات العناصر ال*عددية."

لقد حصلت على جائزة نوبل في العلوم كأول سعودي يفهم ما يحدث في ساحة الكبار .. نعم الآن أنت نوبلي وتعني من قادة العلوم في العالم أيها المتابع عبر صدى الإلكترونية بينما ينام نصف الليل بقية صحافيي العالم الآن.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
معالي الوزراء في السلطة العلمية في المملكة العربية السعودية .. وحدة الإلكترون ووحدة الذرة ووحدة العنصر لهم مركز واحد فقط مشترك في المحاور الكرتيزية...
د محمد ماجد بخش
معالي الوزير .. الرابطة في الذرة هي مجموع الكتلة وليست جزء منها إلا على مستوى وحدة مجموع الذرات الممثلة لوحدة العنصر قبل مرحلة الارتباط...
د محمد ماجد بخش
عن أبى مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس= وعن مرة، عن عبد الله= وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ:"فطوعت له نفسه قتل...
عبدالله
إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله وش جرى للناس في هذا الزمن
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: لَا خَيْر فِينا وَ لَن يطيب لَنا عَيش أو بَقَاء ✍🏻 إن لَم نذود عَن بِلادنا...

أخر الأخبار

"النمر": الكبسة لا تقوي الجهاز المناعي
"النمر": الكبسة لا تقوي الجهاز المناعي
منذ 13 دقيقة 1209
بالفيديو .. المملكة تسجل نجاح أول عملية زراعة جهاز محفز للمثانة لـ"طفلة"
بالفيديو .. المملكة تسجل نجاح أول عملية زراعة جهاز محفز للمثانة لـ"طفلة"
منذ 15 دقيقة 1301
سيدة تقتل زوجها خنقًا وتتهم "كورونا" في وفاته
سيدة تقتل زوجها خنقًا وتتهم "كورونا" في وفاته
منذ 19 دقيقة 302
بالفيديو.. خالد مقداد: توقفت أجهزة جسمي وشفائي كان معجزة
بالفيديو.. خالد مقداد: توقفت أجهزة جسمي وشفائي كان معجزة
منذ 51 دقيقة 618
منتخب الإمارات يسحق مرمى ماليزيا برباعية
منتخب الإمارات يسحق مرمى ماليزيا برباعية
منذ 54 دقيقة 1612
شاب خليجي يحتفل بزفافه من مغربية
شاب خليجي يحتفل بزفافه من مغربية
منذ 55 دقيقة 953
موقف طريف لمعجبة وابنتها مع مهاجم الهلال
موقف طريف لمعجبة وابنتها مع مهاجم الهلال
منذ 55 دقيقة 643
الضبع في موقف صعب مع ملك الغابة
الضبع في موقف صعب مع ملك الغابة
منذ 55 دقيقة 510
بالفيديو.. محمد صلاح يسخر من "كوكا" بسبب الشطرنج
بالفيديو.. محمد صلاح يسخر من "كوكا" بسبب الشطرنج
منذ ساعة 1603
بالفيديو .. ضباط أتراك يعتدون بوحشية علي امرأة بأحد شوارع إسطنبول
بالفيديو .. ضباط أتراك يعتدون بوحشية علي امرأة بأحد شوارع إسطنبول
منذ ساعة 1859