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وفاة الفنانة المصرية تحية حافظ

منذ 9 ساعات
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وفاة الفنانة المصرية تحية حافظ

القاهرة (صدى):
توفيت الفنانة المصرية تحية حافظ، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض المرارة.

ونعت الفنانة عفاف مصطفى، زميلتها قائلة: ”رحلت الفنانة تحية حافظ.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله يرحمها“

وشاركت الراحلة عفاف مصطفى خلال مشوارها الفني، في العديد من الأدوار بين السينما والتليفزيون والمسرح، منعا ”أيام الرعب، سأكتب أسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي، عمل إيه الحب في بابا".

المرارة
تحية
تحية حافظ
عفاف مصطفى

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80513
منذ 8 ساعات
الله يرحمها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12568
منذ 6 ساعات
منها ”أيام الرعب، سأكتب أسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي، عمل إيه الحب في بابا".


[سأشتري "ثقافات العالم"] إن وجدت في كتاب!
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1540
منذ ساعة
الله يغفر لها ويرحمها

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