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القبض على 8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض وسلبوا مبلغ 415 ألف ريال

منذ 36 دقيقة
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القبض على 8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض وسلبوا مبلغ 415 ألف ريال

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسية الأفغانية.

وأوضح الرائد خالد الكريديس أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة سلب، وذلك بانتحال الجناة صفة رجال الأمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية والاعتداء عليه وسلب مبلغ (415,000) ريال بحوزته للجهة التي يعمل فيها، وتمت استعادة المبلغ.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض
الرياض
شرطة الرياض
الإجراءات النظامية
جرائم الاعتداء

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 147
منذ 14 دقيقة
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن
نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة
بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة بهم دائما مقل جميع موظفي الدولة
التعميم بعدم استلام مبالغ مالية او غيره إلا في المراكز الأمنية الواضحة والمواطن او المقيم لا يسلم الذي عنده الا في مراكز رسمية او غير ذلك من الطرق

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أحدث التعليقات

ابوفواز
الله يعين الحياه صعبه
واحد منصف
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة...
ابو رياض الحربي
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام...
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحشرون وصاختهم في حلوقهم قبل السجن والتأديب والترحيل ..

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