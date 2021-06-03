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مدربة: مغامرة غوص الفتيات تحت الماء تجربة ممتعة تتطلب جرأة وصبر

منذ ساعة
2176
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مدربة: مغامرة غوص الفتيات تحت الماء تجربة ممتعة تتطلب جرأة وصبر

الرياض (صدى):
دخلت رياضة الغوص في حيز اهتمام بعض السيدات بالمملكة في الآونة الأخيرة، حيث زاد الالتحاق في المشاركة بدورات التدريب على الغوص دون الخوف من هذه المغامرة.

قالت دعوات فلمبان مساعد مدرب غوص، أن رياضة الغوص كانت مقتصرة على الرجال في الماضي، وفي الوقت الحالي هناك إقبال شديد من السيدات على تجربة الغوص، مؤكدة ان مغامرة غوص الفتيات تحت الماء تجربة ممتعة تتطلب جرأة وصبر.

وأضافت فلمبان أن الغوص يعتبر رياضة جماعية لاتقتصر على فئة معينة، ومن السهل أن تتدرب السيدات في مراكز الغوص حيث أنها متوفرة في جدة ، مشيرة إلى أن التدريب عبارة عن دروة نظري ومسابح وبعد ذلك التوجه للأماكن المفتوحة.

وأكدت أن رياضة الغوص تتدرج حسب القدرات، لافتة إلى أنه لابد أن يكون المتقدمة لتعلم الغوص لديها لياقة بدنية حتى تتمكن من الغوص، وأن لاتكون لديها اي أمراض مزمنة كالضغط والسكر ، أو تعاني من اي مشكلة في الأذن.

المملكة
السيدات
الغوص
رياضة الغوص
دورات التدريب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128673
منذ 8 دقائق
طيب يا مدربة الجهّيل ..

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أحدث التعليقات

ابوفواز
الله يعين الحياه صعبه
واحد منصف
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة...
ابو رياض الحربي
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام...
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحشرون وصاختهم في حلوقهم قبل السجن والتأديب والترحيل ..

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