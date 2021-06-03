نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

استمرار حريق مصفاة طهران وانفجار خزان

منذ ساعتين
2157
1
استمرار حريق مصفاة طهران وانفجار خزان

طهران (صدى):
كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن استمرار حريق مصفاة طهران مشيرًا إلى أن الجهود لم تفلح في إخماده.

وأشارت آخر الأنباء إلى انفجار خزان وقود في المصفاة، وفقا لما ذكرته قناة " العربية ".

وأقال راسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في تقريره أن الحريق، الذي اندلع الأربعاء، تسرب إلى 18 خزانا.

وأضاف المراسل أن الحريق في مصفاة طهران، عاد صباح الخميس، إلى نفس الشدة التي كان عليها مساء الأبعاء، حيث رجح احتمال إخلاء المنازل المجاورة لمصفاة طهران، حال خروج الحريق عن السيطرة.

وأشار إلى أن العلاقات العامة في مصفاة النفط بطهران تؤكد أن الحريق ناجم عن خلل فني، نافية أي عملية تخريبية وراء الحادث.

في حين ذكرت منظمة الطوارى أن الحريق اشعل مخازن النفط في المصفاه.

حريق
إيران
طهران
انفجار
خزان
مصفاة
المصفاة
مصفاة طهران

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128677
منذ 55 دقيقة
جعلهم باالحريق الذي لايبقي منهم احداً .. اللهم آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوفواز
الله يعين الحياه صعبه
واحد منصف
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة...
ابو رياض الحربي
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام...
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحشرون وصاختهم في حلوقهم قبل السجن والتأديب والترحيل ..

أخر الأخبار

صحة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة
صحة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 21 دقيقة 1372
القبض على 8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض وسلبوا مبلغ 415 ألف ريال
القبض على 8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض وسلبوا مبلغ 415 ألف ريال
منذ 36 دقيقة 1685
متحدث الأرصاد: أغسطس أشد شهور الصيف حرارة
متحدث الأرصاد: أغسطس أشد شهور الصيف حرارة
منذ 41 دقيقة 1728
بالفيديو.. العرفج: مَن أراد أن يبتعد عن أمراض السكر والضغط فعليه بتشجيع الهلال
بالفيديو.. العرفج: مَن أراد أن يبتعد عن أمراض السكر والضغط فعليه بتشجيع الهلال
منذ 46 دقيقة 2047
المياه الوطنية توضح أبرز الفوائد الناتجة عن عزل الخزانات الأرضية
المياه الوطنية توضح أبرز الفوائد الناتجة عن عزل الخزانات الأرضية
منذ 56 دقيقة 1797
الصحة العالمية: الفطر الأسود لا يمثل تحديًا صحيًا
الصحة العالمية: الفطر الأسود لا يمثل تحديًا صحيًا
منذ ساعة 1807
الرائد يعلن عن رحيل المدرب الألباني هاسي
الرائد يعلن عن رحيل المدرب الألباني هاسي
منذ ساعة 2064
إزالة مبنى مواطن شيّده على أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة في جدة
إزالة مبنى مواطن شيّده على أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة في جدة
منذ ساعة 2806
"متحدث الصحة" ينفي وجود أي ربط بين البنج وأخذ اللقاحات
"متحدث الصحة" ينفي وجود أي ربط بين البنج وأخذ اللقاحات
منذ ساعة 1700
مدربة: مغامرة غوص الفتيات تحت الماء تجربة ممتعة تتطلب جرأة وصبر
مدربة: مغامرة غوص الفتيات تحت الماء تجربة ممتعة تتطلب جرأة وصبر
منذ ساعة 2174