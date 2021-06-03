استمرار حريق مصفاة طهران وانفجار خزان

طهران (صدى):
كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن استمرار حريق مصفاة طهران مشيرًا إلى أن الجهود لم تفلح في إخماده.
وأشارت آخر الأنباء إلى انفجار خزان وقود في المصفاة، وفقا لما ذكرته قناة " العربية ".
وأقال راسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في تقريره أن الحريق، الذي اندلع الأربعاء، تسرب إلى 18 خزانا.
وأضاف المراسل أن الحريق في مصفاة طهران، عاد صباح الخميس، إلى نفس الشدة التي كان عليها مساء الأبعاء، حيث رجح احتمال إخلاء المنازل المجاورة لمصفاة طهران، حال خروج الحريق عن السيطرة.
وأشار إلى أن العلاقات العامة في مصفاة النفط بطهران تؤكد أن الحريق ناجم عن خلل فني، نافية أي عملية تخريبية وراء الحادث.
في حين ذكرت منظمة الطوارى أن الحريق اشعل مخازن النفط في المصفاه.