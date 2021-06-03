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كشف رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي والفئات المعفاة

منذ ساعتين
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كشف رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي والفئات المعفاة

علي القحطاني (صدى):
كشفت مصادر أن خدمة النقل المدرسي، ستقتصر على المسجلين في الخدمة فقط، و أن المبلغ المطلوب للتسجيل في الخدمة يكون 200 ريال سنويا لكل طالب أو طالبة في التعليم العام.

وأضافت المصادر أن الأسر الضمانية من الفئات المعفاة من الرسوم وتقدم الخدمة مجانا لطلبة التربية الخاصة، مبينا أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي، ستكون عبر ‎نظام نور .

وأشارت المصادر إلى أن شركة تطوير النقل التعليمي تتولى كامل المهام التشغيلية من حيث الإشراف على تسجيل الطلبة الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي والقيام بكل متطلبات إنهاء إجراءات التسجيل وتحديد معايير الأولوية والاستحقاق في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي لطلبة التعليم العام والتربية الخاصة وشمول المستحقين من الطلبة المسجلين في خدمة النقل المدرسي بنظام نور.

التعليم
نظام نور
النقل المدرسي
رسوم التسجيل
الفئات المعفاة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128674
منذ 58 دقيقة
الله يعين ..

.. دام الهواء اللي نتنفسه ماعليه رسوم حنا بخير ..
ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 134
منذ 46 دقيقة
باقي تجي رسوم وضرايب على الهواء انتظر يا ابو محمد
ابوفواز
ابوفواز عدد التعليقات : 41
منذ 5 دقائق
الله يعين الحياه صعبه

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أحدث التعليقات

ابوفواز
الله يعين الحياه صعبه
واحد منصف
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة...
ابو رياض الحربي
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام...
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحشرون وصاختهم في حلوقهم قبل السجن والتأديب والترحيل ..

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