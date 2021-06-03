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بالفيديو.. موقف إنساني من أمير عسير تجاه فتيات تعطلت سيارتهن أثناء مروره

منذ ساعتين
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بالفيديو.. موقف إنساني من أمير عسير تجاه فتيات تعطلت سيارتهن أثناء مروره

أبها (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فرحة فتيات أثناء استلامهم سيارة جديدة من أميرمنطقة عسيرالأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بعد تعطل سيارتهن.

وقال النشطاء أن سيارة كانت تستقلها فتيات تعطلت في الطريق أثناء مرور الأمير تركي بن طلال فتوقف ووعدهم بسيارة بديلة واليوم قاموا باستلام المركبة الجديدة من إمارة منطقة عسير.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على تصرف الأمير تركي بن طلال مع الفتيات، ووصفوه بالشهم والكريم، ولا تعتبر مثل هذه المواقف جديدة على الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي لُقب برجل المواقف الإنسانية، بسبب مواقفه الإنسانية المتعددة.

عسير
أمير عسير
فتيات
الأمير تركي بن طلال
تعطل سيارة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128673
منذ 37 دقيقة
اولاً الترجمه = تعكلتفي الطريق .. معناها : تعطلت في الطريق ، والعاقل يفهم ..

.. نجي للتعليق ونقول بإختصار = للمواقف رجالها ، بيض الله وجه الأمير ..
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 276
منذ 4 دقائق
هاذا الأمير ماشالله عليه ماعنده حد موس لك حق والله لتاخذه

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أحدث التعليقات

ابوفواز
الله يعين الحياه صعبه
واحد منصف
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة...
ابو رياض الحربي
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام...
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحشرون وصاختهم في حلوقهم قبل السجن والتأديب والترحيل ..

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