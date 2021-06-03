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منة فضالي بملابس السباحة و على طريقة "اتفرج وانت ساكت" ياويلك لو قليت ادبك

منذ 3 ساعات
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منة فضالي بملابس السباحة و على طريقة "اتفرج وانت ساكت" ياويلك لو قليت ادبك

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي انتقادات لاذعة بعد ظهورها وهي في حمام السباحة وترتدي ملابس السباحه التي كشفت عن جسدها.

وعلقت منة فضالي على الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية: «احمل أجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية».

أشارت منة فضالي أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل شخص تطاول عليها بالتعليقات المسيئة.

وقالت منة فضالي : " أنا ضد أي تجاوزات في حقها وأن الموضوع زاد عن حده وسوف تتبع نفس ما اتبعته زميلاتها من الفنانين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية تطاول ".

وأضافت أنها تعرضت «لكلام غير لطيف وغير محترم، لذا لجأت لمباحث الانترنت»، مضيفة: «لكل شخص متابع لي على صفحتي.. لو قليت أدبك هاحبسك سواء كنت راجل أو ست».

منة فضالي
فضالي
ملابس السباحة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50228
منذ 3 ساعات
اوكي تفرج وانت ساكت
الملل
الملل عدد التعليقات : 550
منذ ساعتين
ياليت ترسولنها بالميوه الي افغاستان مدة اسبوع
كلهم.راح يتفرجون كويس
الملل
الملل عدد التعليقات : 550
منذ ساعتين
للاسف ان القانون الخليع والغرف الحمراء معهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128677
منذ 41 دقيقة
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..

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أحدث التعليقات

ابوفواز
الله يعين الحياه صعبه
واحد منصف
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة...
ابو رياض الحربي
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام...
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحشرون وصاختهم في حلوقهم قبل السجن والتأديب والترحيل ..

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