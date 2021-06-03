منة فضالي بملابس السباحة و على طريقة "اتفرج وانت ساكت" ياويلك لو قليت ادبك

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي انتقادات لاذعة بعد ظهورها وهي في حمام السباحة وترتدي ملابس السباحه التي كشفت عن جسدها.
وعلقت منة فضالي على الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية: «احمل أجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية».
أشارت منة فضالي أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل شخص تطاول عليها بالتعليقات المسيئة.
وقالت منة فضالي : " أنا ضد أي تجاوزات في حقها وأن الموضوع زاد عن حده وسوف تتبع نفس ما اتبعته زميلاتها من الفنانين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية تطاول ".
وأضافت أنها تعرضت «لكلام غير لطيف وغير محترم، لذا لجأت لمباحث الانترنت»، مضيفة: «لكل شخص متابع لي على صفحتي.. لو قليت أدبك هاحبسك سواء كنت راجل أو ست».