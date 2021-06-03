"طلاق أونلاين" حيلة ماكرة من زوج ليتهرب من دفع نفقة زوجته

القاهرة (صدى):
لجأ زوج مصري لحيلة ماكرة لكي ينهي حياته الزوجية بعد سفره للخارج وزواجه من أخرى ، حيث قام بتطليقها عبر الهاتف "أونلاين",وذلك للتهرب قانونيًا من دفع النفقات.
وروت زوجة عشرينية مأساتها مع الطلاق عبر الهاتف قائلة إنها فوجئت بعد عامين من سفر زوجها إلى أحد الدول الخليجية للعمل والبحث عن الرزق ، برسالة منه على الهاتف تضمنت "إنتِ طالق بالثلاثة", مؤكدة أنه لم يكن هناك أي خلاف سابق بينهما.
وقالت العشرينية أنها حاولت الاتصال به كثيرًا دون جدوى، وعلمت بعد فترة من أهله أنه تزوج بأخرى وأنجب منها، ولم يعد بحاجة إليّها، وكل شهر يرسل لها نفقات الأبناء، مع تأكيد بأن بعثته تلك تحولت إلى هجرة دائمة ولن يعود مجددًا إلى مصر.
وأضافت أن الأموال التي يرسلها طليقها إليها أنقطعت، وحين أرادت رفع قضية نفقة ضده وجدت عائق أنه طلقها إلكترونيًا: فطلبت منه تسوية أوراق الطلاق بشكل رسمي إلا أنه رفض، مشيرة إلى أن عندما ذهبت إلى محامي من أجل حل تلك الأزمة أكد لها أنه لا غنى عن تسوية أوراق طلاق رسمية حتى تستطيع رفع قضية ضده.