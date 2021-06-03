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بالفيديو.. الحرس الوطني يسطر بطولات وتضحيات خلال مواجهات الحوثيين

منذ 15 ساعة
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بالفيديو.. الحرس الوطني يسطر بطولات وتضحيات خلال مواجهات الحوثيين

الرياض (صدى):
وثقت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو يرصد بطولات وتضحيات أفرادها ومنسوبيها، خلال مواجهات مع الحوثـيين على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأظهر الفيديو كيفية تواصل قوات الحرس الوطني بين الوحدات المختلفة لتحديد أماكن تمركز المليشيا الحوثية لاستهدافها .

وبين الفيديو لقطات من استهداف مواقع للمـليشيا الانقلابية، كما ظهر اثنان من المرابطين وهما يرددان أبياتاً شعرية حماسية.

كما ظهر في الفيديو لقطات تجمع جنود الحرس الوطني مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخرى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الحرس الوطني
خادم الحرمين
الحوثيين
المليشيا الانقلابية
حدود البلاد

التعليقات

Reem
Reem عدد التعليقات : 8
منذ 14 ساعة
تحيه عظيمه للوطن
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 865
منذ 15 دقيقة
بِسْم الله الرحْمن الرحيم



الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻:

لَا خَيْر فِينا وَ لَن يطيب لَنا عَيش أو بَقَاء ✍🏻

إن لَم نذود عَن بِلادنا و نرعب الأعداء عِند كلّ لِقَاء ✍🏻

و أخصامنا مخذولين وَ أيّ بؤس جلَبوه لأنفسهم وَ أيّ شَقَاء✍🏻

سنذود عَن بِلادنا و نرعب الأعداء عِند كلّ لِقَاء ✍🏻




مَع وافر المحبة 🇸🇦.

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الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: لَا خَيْر فِينا وَ لَن يطيب لَنا عَيش أو بَقَاء ✍🏻 إن لَم نذود عَن بِلادنا...

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