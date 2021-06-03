بالفيديو.. الاعتداء على شخص بالضرب في أحد شوارع حفر الباطن

علي القحطاني (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأشخاص يعتدون على آخر يقوم بإصلاح عجلة سيارة بالضرب المبرح في أحد شوارع منطقة حفر الباطن.
وبين الفيديو أشخاص ينزلون من سيارة، ويقومون بالاعتداء على شخص آخر كان يحاول إصلاح عجلة لسيارة نصف نقل متوقفة على أحد جانبي الطريق، وخرج أشخاص من منزل مقابل، يبدو أنهم من ذوي المعتدى عليه، وتوجهوا نحوه مسرعين.
وعندما رأى أحد المعتدين الأشخاص مسرعين نحوهم، أشهر نحوهم سلاح ناري كان يحمله في يده مما جعلهم يتقهقرون للخلف مرة أخرى.
وتناقل الفيديو على نطاق واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء أن الفيديو تم تصويره يوم 30 مايو الماضي بمنطقة حفر الباطن.