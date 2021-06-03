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بالفيديو.. الاعتداء على شخص بالضرب في أحد شوارع حفر الباطن

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. الاعتداء على شخص بالضرب في أحد شوارع حفر الباطن

علي القحطاني (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأشخاص يعتدون على آخر يقوم بإصلاح عجلة سيارة بالضرب المبرح في أحد شوارع منطقة حفر الباطن.

وبين الفيديو أشخاص ينزلون من سيارة، ويقومون بالاعتداء على شخص آخر كان يحاول إصلاح عجلة لسيارة نصف نقل متوقفة على أحد جانبي الطريق، وخرج أشخاص من منزل مقابل، يبدو أنهم من ذوي المعتدى عليه، وتوجهوا نحوه مسرعين.

وعندما رأى أحد المعتدين الأشخاص مسرعين نحوهم، أشهر نحوهم سلاح ناري كان يحمله في يده مما جعلهم يتقهقرون للخلف مرة أخرى.

وتناقل الفيديو على نطاق واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء أن الفيديو تم تصويره يوم 30 مايو الماضي بمنطقة حفر الباطن.

حفر الباطن
الاعتداء
مواقع التواصل
عجلة السيارة
سيارة نصف نقل

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 593
منذ 5 ساعات
هذا ارهاب وافساد في الارض
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3741
منذ 4 ساعات
صرنا نشهد حالات كثيرة مع الاسف فيها الاعتداء عيني عينك والسطو عيني عينك والاختطاف عيني عينك والصدم بالسيارات عيني عينك والقتل بكل دم بارد. سؤال الى الجهات المختصة هل بحثتوا عن اسباب تزايد الاجرام والذي وصل في مجتمعنا الى الحد الذي يُنذر ببداية الطريق لان تكون الجرائم ظاهرة لدينا؟؟؟؟؟؟
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50228
منذ ساعتين
اكثر المشاكل سببها المخدرات
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128677
منذ ساعتين
كلهم حراميه وينتقمون من بعض ..
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 277
منذ 29 دقيقة
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف
اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام نايم المفروض من يستلم يلف الشوارع لف واذا سلم يبدأ الي بعده لكن الشرطه الدوريات كلهم نايمين

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أحدث التعليقات

ابوفواز
الله يعين الحياه صعبه
واحد منصف
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة...
ابو رياض الحربي
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام...
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحشرون وصاختهم في حلوقهم قبل السجن والتأديب والترحيل ..

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