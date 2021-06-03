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عبد الغني يلمح لصفقة النصر القادمة

منذ 6 ساعات
4306
عبد الغني يلمح لصفقة النصر القادمة

نواف السالم (صدى):
ألمح حسين عبد الغني، المدير التنفيذي في نادي النصر، إلى حسم صفقة جديدة في الانتقالات الصيفية.

وخلال تصريحاته ببرنامج "في المرمى" أشاد عبد الغني بما قدمه الظهير الأيسر محمد قاسم مع نادي الفيصلي، مشيرا إلى أنه لاعب مميز جدًا.

وصرح عبد الغني بأن إدارة النصر، في طريقها إلى حل أزمة الظهير الأيسر، في ظل إصابة الكوري كيم جين سو، مع تقديم عبد الرحمن العبيد، مستويات غير مقبولة.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة النصر اقتربت بشكل كبير من التوقيع مع اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي، حيث انتهى عقد اللاعب مع ناديه بالفعل.

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النصر
حسين عبد الغني
إدارة نادي النصر
الانتقالات الصيفية

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 593
منذ 4 ساعات
وش يفاوض الهلال او الاتحاد بنوقع معاهم هههههههههههههههههههههههههه
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2039
منذ ساعة
والله الخسران الوحيد
مدرج النصر
يضحكون عليهم صفقات مدويه تهز الكوره السعوديه
اقوى نادي عقد صفقات واجتماع اعضاء الشرف وجمع صدقات
وفالاخير المركز السادس و١٩بلنتي وتمرد لاخلاقي واحتجاجات وضرب حكام
واعلامهم النصر ماينافس الى النصر
استمروا والله انكم مسخره

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أحدث التعليقات

ابوفواز
الله يعين الحياه صعبه
واحد منصف
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة...
ابو رياض الحربي
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام...
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحشرون وصاختهم في حلوقهم قبل السجن والتأديب والترحيل ..

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