مطلوب أمني يقفز من دورية أمنية أثناء سيرها بحفر الباطن

حفرالباطن (صدى):
تمكنت الجهة المختصة بشرطة حفر الباطن من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن والقبض عليه.
وأوضحت الجهات الأمنية أن المطلوب مواطن في العقد الرابع من العمر، وهو من أرباب السوابق لقيامه بإطلاق النار وسرقة 5 مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ 50 ألف ريال.
وعند تحرك دوريات الأمن من الموقع بعد القبض عليه تعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى وقفز المقبوض عليه من دورية الأمن أثناء سيرها، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقه، ولجوءه لاحد المنازل المجاورة.
وقد جرى إسعاف المتهم في حينها والتحفظ عليه والقبض على السائق الذي قام بصد دورية الأمن وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.