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مطلوب أمني يقفز من دورية أمنية أثناء سيرها بحفر الباطن

منذ 11 ساعة
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مطلوب أمني يقفز من دورية أمنية أثناء سيرها بحفر الباطن

حفرالباطن (صدى):
تمكنت الجهة المختصة بشرطة حفر الباطن من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن والقبض عليه.

وأوضحت الجهات الأمنية أن المطلوب مواطن في العقد الرابع من العمر، وهو من أرباب السوابق لقيامه بإطلاق النار وسرقة 5 مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ 50 ألف ريال.

وعند تحرك دوريات الأمن من الموقع بعد القبض عليه تعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى وقفز المقبوض عليه من دورية الأمن أثناء سيرها، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقه، ولجوءه لاحد المنازل المجاورة.

وقد جرى إسعاف المتهم في حينها والتحفظ عليه والقبض على السائق الذي قام بصد دورية الأمن وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

المملكة
الشرطة
حفرالباطن
الجهات الأمنية
دورية أمنية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50228
منذ 7 ساعات
المفروض يكون مقيد اليدين والقدمين في السياره
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128672
منذ دقيقتين
باالشواحط اشحطوهما حتى يبش الدم من جلودهمااا ..

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أحدث التعليقات

ابوفواز
الله يعين الحياه صعبه
واحد منصف
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة...
ابو رياض الحربي
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام...
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحشرون وصاختهم في حلوقهم قبل السجن والتأديب والترحيل ..

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