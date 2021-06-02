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حسين عبد الغني: حمدالله بشر ويخطىء

منذ 13 ساعة
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حسين عبد الغني: حمدالله بشر ويخطىء

نواف السالم (صدى):
صرح حسين عبدالغني المدير التنفيذي لنادي النصر، بأنه مستمر في عمله مع الفريق، وبدأ العمل للإعداد للموسم المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحاته لـ "في المرمى"، إن موسم النصر في بداياته كان غير جيدًا، مضيفا: "هذا ليس تقصير من الأشخاص الموجودين، ومن الممكن أن يكون بسبب ظروف".

وأكد عبد الغني أنه لا يوجد شخص أكبر من النادي، قائلا: "المسؤول دوره الإصلاح وليس التأجيج، ولن نصدر بيانات بحق أي لاعب لأن الحل يكون داخل النادي".

وعن أخطاء عبد الرزاق حمدالله وتصرفاته غير اللائقة في عدد من المباريات وما إن كانت تمت معاقبته أم لا، تسائل عبد الغني: "ما هي المصلحة أن نكشف عقوبات اللاعبين في وسائل الإعلام؟، وحمد الله بشر قد يخطئ والأهم انه ظهر وأعتذر".

وبخصوص الحوافز المالية، قال عبد الغني: "أنا ضد الحوافز المالية للاعب إذا سجل هدف أو صنع، الأهم هي الفائدة للفريق، الحوافز تكون على البطولات والإنجازات الجماعية وليس الفردية".

وبسؤاله عن وجود لاعب في المستقبل سيحل مشكلة الظهير الأيسر في النصر، قال عبد الغني: "في مواهب موجودة مثل عبدالرحمن العبيد، وما عندنا مشكلة في هذه الخانة".

نادي النصر
النصر
حسين عبدالغني
الحوافز
حمدالله

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 137
منذ 11 ساعة
يقول حمدالله ظهر وأعتذر مدري وش فيه الأيام الأخيره صارت الظهور طوليه أكثر من المعروف على شان كذا ظهر وبعدين عن أي شي يعتذر كثيره عمايله البايخه أهم شي لاتروح أنت وإياه وبتروس لأنكم فال خير على النصر على شان يرجع لقدام على قولت اعلامكم
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 593
منذ 4 ساعات
حسين عبد الغني: حمدالله بشر ويخطىء ويزنط :)
تركط المطيري
تركط المطيري عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
والله راكب ع روسكم كلكم متحكم فيكم تبون الدوري طلعوه خارج النادي
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2469
منذ 49 دقيقة
الطيور على أشكالها تقع هذا (القدر وهذا غطاة)

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أحدث التعليقات

ابوفواز
الله يعين الحياه صعبه
واحد منصف
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة...
ابو رياض الحربي
نعم اكثر المشاكل وللاسف بزدياد هم حالتين من المجتمع ياعلشان مخدرات ياعلشان بنات هاذا الواقع للاسف اسال الله السلامه ولا انسى الدوريات بشكل عام...
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ، فاتحتها بحري ، ياالله اتفرج ياسلااام ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحشرون وصاختهم في حلوقهم قبل السجن والتأديب والترحيل ..

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