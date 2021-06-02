فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا

القاهرة (صدى):
أثار مقطع فيديو متداول عن " شخص " تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم الجدل بين المتابعين.
ويرجع تاريخ الفيديو قبل 40 عامًا بإحدى حلقات برنامج "أهلاً وسهلاً" والذي استضاف " سمير وسيدهم " مع قارئ الكف محمد فتحي.
وأخبر " قارئ الكف " جورج سيدهم أنه يجب ألا ينام حزينًا حتى لا يتعرض للمرض بسبب الحالة النفسية والعصبية وأن كتم غضبه بداخله سيصاب بالمرض.
وأصيب " جورج " بعد ذلك بجلطة جراء حالته النفسية السيئة بعد أن باع شقيقه ممتلكاته بموجب توكيل عام وهرب للخارج، وهو الأمر الذي أدى لتدهور حالته وابتعاده عن الأضواء.
أما سمير غانم، فأخبره "العراف" أن هناك مفاجأة ستحدث له وأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأنًا ضخم، وربط المتابعون بين هذه النبوءة وبين زواجه بالفنانة دلال عبدالعزيز غانم بعد ذلك وشهرة كلاً من دنيا وإيمي سمير غانم في الفن.