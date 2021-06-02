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فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا

منذ ساعتين
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فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا

القاهرة (صدى):
أثار مقطع فيديو متداول عن " شخص " تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم الجدل بين المتابعين.

ويرجع تاريخ الفيديو قبل 40 عامًا بإحدى حلقات برنامج "أهلاً وسهلاً" والذي استضاف " سمير وسيدهم " مع قارئ الكف محمد فتحي.

وأخبر " قارئ الكف " جورج سيدهم أنه يجب ألا ينام حزينًا حتى لا يتعرض للمرض بسبب الحالة النفسية والعصبية وأن كتم غضبه بداخله سيصاب بالمرض.

وأصيب " جورج " بعد ذلك بجلطة جراء حالته النفسية السيئة بعد أن باع شقيقه ممتلكاته بموجب توكيل عام وهرب للخارج، وهو الأمر الذي أدى لتدهور حالته وابتعاده عن الأضواء.

أما سمير غانم، فأخبره "العراف" أن هناك مفاجأة ستحدث له وأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأنًا ضخم، وربط المتابعون بين هذه النبوءة وبين زواجه بالفنانة دلال عبدالعزيز غانم بعد ذلك وشهرة كلاً من دنيا وإيمي سمير غانم في الفن.

 

سمير غانم
عراف
دلال عبدالعزيز
جورج سيدهم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12504
منذ ساعة
خرافة وخزعبلات ودجل ووسوسة شياطين. من غير حتى ما نسمع ولو سمعنا نتأكد ونوقن إن ذلك العراف يمارس الكهانة والكذب والإفتراء فمجرد الذهاب لمثل هذا أو قبول هذا الفعل منه يجعل المرء آثما مذنبا. ولا يعلم الغيب إلا الله وحده. وفي الموضوع تفصيل شرعي يطول نتركه لأهل الاختصاص.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128651
منذ ساعة
كذب المنجمون ولو صدقوا ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80510
منذ 25 دقيقة
الله المستعان

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