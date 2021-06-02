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الفضاوة وما تسوي وقت الاجازة

منذ 3 ساعات
2173
2

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12503
منذ 38 دقيقة
حديث الخاطر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80510
منذ 4 دقائق
الله المستعان

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د محمد ماجد بخش
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واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أحسن.
واضح*** وصريح***
يبرد على كبده في هالجو الحااااااااااار.
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هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
كل ما في تمثيل الذرة وهم . غير النتائج بعض الوهم أكثر اقترابا من الحقيقة . فالحقيقة في تشريح الذرة هي قياسات أكثر ملائمة...

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