نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رجل يخنق زوجته حتى الموت بسبب رفضها معاشرته

منذ 3 ساعات
1757
رجل يخنق زوجته حتى الموت بسبب رفضها معاشرته

القاهرة (صدى):
أنهى مصري حياة زوجته بطريقة بشعة ثم رمى جثتها في خزان مياه مجاور لمنزله؛ بسبب رفضها معاشرته جنسيا.

وأقر المتهم خلال التحقيقات، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته فجر اليوم الأربعاء؛ بسبب رفضها معاشرته جنسيًا، لكونه يعاني من مرض مزمن بالجهاز التناسلي منذ الصغر.

وأوضح المتهم أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي فخنقها حتى سقطت على الأرض جثة هامدة،، مشيرا إلى أنه تخلص من الجثة بإلقائها في خزان مياه مجاور للمنزل.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر وردها بلاغًا من سائق سيارة نقل، مقيم في جزيرة الوردان بالجيزة، بتغيب زوجته، وجرى على الفور تشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف ملابسات الواقعة.

مصر
جريمة
جثة
قتل
خزان مياه

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5073
منذ ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128651
منذ 47 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
سردار
سردار عدد التعليقات : 420
منذ 46 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
مادام هو زوجك لو خليتيه
اهي عرسة تفوت ولا حد يموت
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12504
منذ 31 دقيقة
يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12504
منذ 25 دقيقة
ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا يوجد قتيل يروي تفاصيل عن قتله ووأده دون أن يشهدها ولا يمكن إن شهدها فعلا إن يخبر عنها. هذا تعبير ملائم جدا لمبدأ...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أحسن.
واضح*** وصريح***
يبرد على كبده في هالجو الحااااااااااار.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
كل ما في تمثيل الذرة وهم . غير النتائج بعض الوهم أكثر اقترابا من الحقيقة . فالحقيقة في تشريح الذرة هي قياسات أكثر ملائمة...

أخر الأخبار

ضبط 35 شخصًا في استراحة بحفر الباطن
ضبط 35 شخصًا في استراحة بحفر الباطن
منذ 11 دقيقة 1276
شاهد.. لحظة هروب عمالة تجهز اللحوم وسط القمامة إثر مداهمتهم بالبطحاء
شاهد.. لحظة هروب عمالة تجهز اللحوم وسط القمامة إثر مداهمتهم بالبطحاء
منذ 18 دقيقة 1456
فيديو.. مختص يوضح كيفية تجنب فلل الكراتين
فيديو.. مختص يوضح كيفية تجنب فلل الكراتين
منذ 42 دقيقة 1586
لماذا لا يفضل حسين عبدالغني التواجد في مجموعة واتس اب الخاصة بلاعبي النصر
لماذا لا يفضل حسين عبدالغني التواجد في مجموعة واتس اب الخاصة بلاعبي النصر
منذ 47 دقيقة 455
حسين عبد الغني: حمدالله بشر ويخطىء
حسين عبد الغني: حمدالله بشر ويخطىء
منذ ساعة 1881
"تويتر" يعلق حساب رئيس نيجيريا لخرقه القواعد
"تويتر" يعلق حساب رئيس نيجيريا لخرقه القواعد
منذ ساعة 1618
عبدالله المالكي : الهلال يمتلك أفضل العناصر المحلية
عبدالله المالكي : الهلال يمتلك أفضل العناصر المحلية
منذ ساعة 507
هل موسم النصر مرضي ؟ حسين عبدالغني يجيب
هل موسم النصر مرضي ؟ حسين عبدالغني يجيب
منذ ساعة 637
بالفيديو .. قصة مواطن ضيع 40 مليون بسبب التستر
بالفيديو .. قصة مواطن ضيع 40 مليون بسبب التستر
منذ ساعة 2984
تركي العجمة : غوميز لاعب شرس داخل الملعب
تركي العجمة : غوميز لاعب شرس داخل الملعب
منذ ساعة 455