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بالفيديو.. " بايدن " يثير غضب الأمريكيين بسبب تصريح عنصري عن البشرة السوداء

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. " بايدن " يثير غضب الأمريكيين بسبب تصريح عنصري عن البشرة السوداء

ترجمة (صدى):
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن غضب الأمريكيين بسبب تصريح عنصري أدلى به عن أصحاب البشرة السوداء.

وقال " بايدن " خلال مؤتمر صحفي له: " إن رواد الأعمال السود لا ينجحون مثل البيض لأنهم لا يعرفون كيفية العثور على محامين ومحاسبين " .

وأضاف: " تُظهر البيانات أن رواد الأعمال السود الشباب قادرون تمامًا على النجاح إذا أتيحت لهم الفرصة مثل رواد الأعمال البيض لكن ليس لديهم محامون وليس لديهم محاسبين لكن لديهم أفكارًا رائعة ".

ويعد هذا التصريح العنصري الثاني لـ "بايدن" بعد قوله أن الأطفال الفقراء يتمتعون بنفس الذكاء والموهبة مثل الأطفال البيض.

 

العنصرية
رئيس أمريكا
جو بايدن
أصحاب البشرة السوداء

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12505
منذ 3 ساعات
الناس في الناس والعنز في النفاس
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 47
منذ ساعتين
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات العالم اربعة ونتهت خمسة كيف يعرفها نور صور لنا ظلام اتت ريح عاصف إعلام وردع إطبع كلام ولكن آراء فرق الخامس دولة النور التي اعطت لافرق بيني وبينكم كلمة سواى بيني وبينك بالنور لأ فراق بايدن لفح بأية ألله أن تسمع لقولة بنيان سراب خامنئي وقال لساسه إني جار لكم عنصري مقيت اعرف العبائة لاني عبائه أية ألله عندنا كفر فكيف بكفر تفسر معنى أية ألله مهدي حرف ومهدي خزعبلات لتتي من كافر دستور نور عرفت للعالم بأية ونا الحسنيين ولن ترضى عنك إلى بخميس وبعدها خميس والذيل ابليس أية 😐
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 47
منذ ساعتين
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن المرسى 🕋 وكل شئ خلقنا بقدر دستور يقين والشعوب ياليتنا نوتي اليقين 🕋🇸🇦💰☝🙏
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128651
منذ ساعة
كلهم عنصريون ولكن يغطون الكره لحاجات في نفوسهم ولكن الحقد يبان بطريقة او بأخرى عندما يحققون مآربهم ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12505
منذ ساعة
بمناسبة العنصرية العنصر ليس هو وحدة الانشطار والطاقة هي من وحدة العنصر بمعنى انشطار وحدة مجموع الذرات وليس انشطار الذرة. والاندماج النووي هو التفاعل الكيميائي وأما إندماج الشطائر فهو يشبه تفاعلات النظائر لأنها أقل من وحدة العنصر دائما وأقل من وحدة العنصر التالي وهي وحدة مجموع ذرات إيضا ولا يستبعد أن يكون الاندماج أيضا بين وحدات الذرات المتحررة. ونحن لها فالعلم هو غاية وهدف كل باحث.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12505
منذ ساعة
شطائر العناصر هي ذرة او أكثر طبعا مفردة متحررة في ظروف مغناطيسية وليست الجسيمات تحت الذرية سوى شطائر وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12505
منذ ساعة
هنالك قمة تمثل لوحدة العنصر وتمثيل مجموع الذرات بوحدات العناصر ولوحدات العنصر لا يقف عند حدود.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12505
منذ 50 دقيقة
المنجم العلمي البارز في المنجز الطبي التشخيصي والعلاجي الظاهر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12505
منذ 40 دقيقة
كم يتشوق الباحث المزعوم مرضه واضطرابه النفسي لمعرفة حقيقة هذا البهتان الذي أوصل لإقصائي. وهل من عودة!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12505
منذ 24 دقيقة
أساس تمثيل وتصنيف عرض العناصر هو مساواة عددية بين تمثيل ثلاث

درجات الثقل ودرجات الارتباط ودرجات الثبات

وجميع الدرجات المحورية فراغية "المغناطيسية العددية 1 & 2 & 3

وجمعهم في فترة وحدات عناصر عددية بنائية ممثلة لبناء ذرات العنصر المكافئة لتمثيل وحدة حالة وكتلة ووحدة العنصر الممثل الرابط.

ونوبل ليست مزحة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12505
منذ 18 دقيقة
من هنا . ومن منا لا - يتشوق للعدالة .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12505
منذ 8 دقائق
كل ما في تمثيل الذرة وهم . غير النتائج

بعض الوهم أكثر اقترابا من الحقيقة . فالحقيقة في تشريح الذرة هي قياسات أكثر ملائمة لتمثيل وحدتي: العنصر & والعنصر الممثل - أو - وحدة الذرة & ووحدة العنصر - بوحدات عمل تمثيل مجموع وثبات كتلة عدد ونوع الذرات.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12505
منذ دقيقة
لا يوجد قتيل يروي تفاصيل عن قتله ووأده دون أن يشهدها ولا يمكن إن شهدها فعلا إن يخبر عنها.

هذا تعبير ملائم جدا لمبدأ الريبة أو مبدأ هايزنبيرغ ويسمى مبدأ عدم التجديد. وقد عرفت سر المبدأ كواحد من حملة المبادىء والأسس والقواعد التي أزحتها

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لا يوجد قتيل يروي تفاصيل عن قتله ووأده دون أن يشهدها ولا يمكن إن شهدها فعلا إن يخبر عنها. هذا تعبير ملائم جدا لمبدأ...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أحسن.
واضح*** وصريح***
يبرد على كبده في هالجو الحااااااااااار.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
كل ما في تمثيل الذرة وهم . غير النتائج بعض الوهم أكثر اقترابا من الحقيقة . فالحقيقة في تشريح الذرة هي قياسات أكثر ملائمة...

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