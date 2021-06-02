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الأمير وليد بن بدر : تعاقد النصر مع مينيز ليس عشوائيًا

منذ يوم
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الأمير وليد بن بدر : تعاقد النصر مع مينيز ليس عشوائيًا

طلال الغامدي (صدى):
أبدى عضو الشرف الذهبي لنادي النصر، الأمير وليد بن بدر بن سعود، استيائه من محاربة البعض وانتقادهم لخطوة تعاقد النصر مع المدرب البرازيلي، مانو مينيز، لقيادة الفريق الأول بدلاً من الكرواتي الين هورفات.

وأكد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "مينيز" يعد من أفضل المدربين، فهو مدرب السامبا لعامين متتاليين، وخلالها أشرف على تدريب المنتخب الأولمبي البرازيلي.

وأبدى الأمير وليد ثقته بقدرات المدرب، مؤكدًا أن التعاقد معه لم يكن عشوائيا، لافتا إلى أن البعض يتعمد مهاجمة المدرب لأنهم يعلمون بقيمته وقدراته لذلك يحاربون وجوده في النصر.

 

نادي النصر
السامبا
الين هورفات
مانو مينيز
الأمير وليد بن بدر بن سعود

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2469
منذ يوم
لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
غير معروف
غير معروف عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
الله اكبر الي يسمعك يحسب انك جبت كاس اسيا

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