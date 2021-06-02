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غوميز: لن أقارن نفسي بحمدالله لأنه لم يلعب في أوروبا

منذ يوم
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غوميز: لن أقارن نفسي بحمدالله لأنه لم يلعب في أوروبا

طلال الغامدي (صدى):
أعرب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال، عن سعادته بتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مع الفريق.

وقال غوميز في تصريحات تلفزيونية: "كل منافسة قوية هناك دائما عكسها، في السعودية لن أكون فخورا بالفوز ضد فريق سهل، لهذا السبب لم يكن النصر في حالة جيدة خلال تلك الفترة، لكني أعلم أن النصر فريق يمكنه القتال ضد الهلال ويشبه الأسد عندما يكون عليه القتال في الغابة".

وأضاف: "أكن الاحترام للنصر والشباب والاتحاد لأن لديهم لاعبين كبار وتاريخ كبير، ولهذا السبب أنا سعيد بتحقيق الدوري ضد فريق صعب".

وتابع: "حزنت جدا بالخسارة أمام النصر وشعرت بالإحباط، لكنني هنأت بيتروس وقلت له: أراك الأسبوع القادم"، لأنه يجب القتال دائما وهدفي الفوز بالمعركة".

وعن أجمل لحظاته في الهلال، قال: "عندما فزنا بكأس آسيا، لأن الموضوع لم يتعلق بالهلال فقط بل بالمملكة".

واستكمل: "بعد ما بدأت السعودية في تنفيذ رؤية 2030 شعرت أن كرة القدم لها دور فعندما تشاهدها أنت لا ترى فقط الملعب، بل ترى مواهب السعوديين، هناك مواهب كثيرة ليس في الهلال فقط، فأحيانا أمشي في الشارع وأشاهد من سيارتي الشباب يلعبون كرة القدم، لذلك مشجعي كل الأندية وليس الهلال فقط، لديهم شغف لذلك هذه بلد كرة القدم".

وفي سياق منفصل قال غوميز: "ألعب في الهلال منذ ثلاث سنوات ولم أصبح كابتن ولا مرة ولكن هناك نوادي أخرى حتى وإن كانت كبيرة يأتي اللاعب بعد شهرين أو 3 أشهر ويصبح كابتن الفريق، الهلال لديه فلسلفة: " مهما كنت لاعب كبير فإن ذلك لا يغير في الأمر شيء".

وحول منافسته على لقب الهدف مع عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، قال غوميز:"لا أقارن نفسي بالمهاجمين في الدوري السعودي، لا أقارن نفسي به لأنه لم يلعب في أوروبا".

وتطرق غوميز للحديث عن الأمير الوليد بن طلال، مؤكدًا أنه: "رجل يُحب الرياضة ويعمل من أجل البلد، وهو ملهم للهلال" .

النصر
الهلال
المملكة
غوميز
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

ابوخالد القصيم
ابوخالد القصيم عدد التعليقات : 1
منذ يوم
نحبك في الله ياقوميز
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12573
منذ يوم
كيف الحال أنت طيب الحمد لله
The captain
The captain عدد التعليقات : 8
منذ يوم
أسأل الله أن يهديك للإسلام يا قوميز
المنصف
المنصف عدد التعليقات : 8
منذ يوم
Gumiz
Je vous aime
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 42
منذ يوم
يوم شفته يتبجح زي سامي وانا مغسل يدي لعبت صحيح في اوربا بس حمدالله حطمك في اول موسم جا وين اوروبا حقك هذي
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 66
منذ يوم
لولا الله ثم إصابة حمدالله ما كنت أخذت لقب الهداف لو بعد قرن أما اوروبا فقد لعب فيها فاشلين أمثالك ولو كنت نجم استمريت في اوروبا
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 66
منذ يوم
لولا الله ثم إصابة حمدالله ما كنت أخذت لقب الهداف لو بعد قرن أما اوروبا فقد لعب فيها فاشلين أمثالك ولو كنت نجم استمريت في اوروبا
زعيم اااسا
زعيم اااسا عدد التعليقات : 2040
منذ يوم
جوميز اسد فالملعب مرعبهم
وخرج عليهم خارج الملعب فازلازلهم
افشل كل الدفع الرباعي
هل يعقل فريق معظمه بلطجيه ضرب لاعيبه واداريين حتى وصل بهم ضرب حكم
وللجنة الانضباط جالسه وزيد شطه يامعلم
دعم الوليد بن طلال واعضاءه لفهد بن نافل
ثلاثيه عملاقه استثنائيه
الدوري وجاري تحميل والسوبر وكاس اسياا
اما الجار الفقير احترافيا
دعم ملياري واجتماع وصفقات وحصولهم على ١٩ضربه جزاء لم تحصل فضيحه في تاريخ الكوره في جميع الدوريات
وفالاخير
المركز السادس
لو حضرت العداله وقوة اللجان كان هبط الهابطون
لكن افشل الله خططهم وسقطوا في شر اعمالهم
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9290
منذ يوم
اللي أعرفه أن المقارنه تصير على الدوري التي تلاعبان فيه **

وليس المقارنه أين لعبتما في السابق **

عـ العموم كلً له أسمه وقيمتة وتميزة بناديه **
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 952
منذ ساعة
يا,زعيم اااسا لايزال مرعبكم النصراوباقي يرعبكم مهما عملتو والدفع الرباعي اللتي تزعمها التويجري الله يرحمه ويسامحه عن مقولته هذي معلوم منه راعيها وسئل نواف بن محمد ,,,,,,,,,

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