فلكي: عيد الفطر الخميس.. وعلامات ليلة القدر لا يمكن رؤيتها علميًا

عادل الحربي (صدى):
قال الفلكي ملهم هندي، إن أول أيام عيد الفطر ستكون الخميس، وذلك لأن يوم الثلاثاء 29 رمضان لن تتحقق شروط رؤية الهلال.
وأوضح ملهم هندي خلال برنامج "الراصد": أن هناك شرطان لرؤية الهلال، هما: ولادة الهلال قبل غروب الشمس، وغروب الهلال بعد غروب الشمس، قائلا: "يجب توفرهما معا حتى نتحدث عن إمكانية أو صعوبة الرؤية".
وبخصوص تصوير الشمس وسط معتقدات أنها توثق ليلة القدر، قال: "تصوير الشمس لابد أن يكون قائم على بناء منهجي وعلمي، ويتم تصويرها من مواقع مختلفة وقراءات كافية للافق".
وأَضاف: "لايمكن أن تعتمد على تصوير شخص او شخصين فقط، وكل التجارب التي تحدث تكون للإثارة والظهور وتصوير الشمس يوميا لا يعطينا دلالة علمية على حقيقة ليلة القدر".