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القبض على 4 أشخاص ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل في مكة المكرمة

منذ 45 دقيقة
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القبض على 4 أشخاص ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل في مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (4) أشخاص، منهم مواطنان ومقيمان من الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأضاف أن الأربعة، ارتكبوا جريمة سطو على أحد المنازل في محافظة جدة وسرقة ثلاث خزائن بداخلها مبلغ مالي قدره (20,000) ريال، ومصوغات ذهبية وألماس، ومقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال.

وأشار إلى أنه تمت استعادة بعض المسروقات التي وجدت بحوزتهم، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10020
منذ 36 دقيقة
شيء ولا في الأفلام .. وفي أطهر بقاع الأرض

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
سبحان الله باقي له عمر ما استوفاه
جنوبيه قحطانيه❣
الله يحميهم من كل شر 🤲
¥ ولد نجد ¥
الله يقوي الاجهزه الامنيه
د محمد ماجد بخش
أقرب الناس
عبدالله
لان الرحلات الدولية لازم تجيب فحص بي سي ار سلبي. يعني جمبع اللي في الطياره مافيهم شي ان شاء الله. وحتى لو التقطوا الفيروس...

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