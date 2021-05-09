بالصور.. لاعبو الهلال يعاودون التدريبات بقيادة خوسيه مورايس

نواف السالم (صدى):
عاود لاعبو فريق الهلال مساء الأحد تدريباتهم وذلك بعد تمتعهم براحة يوم السبت.
وأدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الشباب مرانًا استرجاعيًا فيما أجرى البقية تدريبًا اعتياديًا.
وأشرف على تدريبات الفريق مساء الأحد المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، فيما تخلل مران بقية اللاعبين تدريبات فنية متنوعة ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
فيما أوضح نادي الهلال أن حبيب الوطيان في المران؛ وذلك نظير وفاة عمه، حيث قدمت إدارة النادي تعازيها له.
وشارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
ويواصل الفريق مساء الاتنين تدريباته الاعتيادية تأهبًا لمواجهة ضيفه الباطن مساء الجمعة المقبل.