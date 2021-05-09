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تعليق جمال عارف على صورة "الفراج" أثناء تشييع جثمان "التويجري"

منذ 47 دقيقة
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تعليق جمال عارف على صورة "الفراج" أثناء تشييع جثمان "التويجري"

طلال الغامدي (صدى):
عقب الإعلامي الرياضي جمال عارف، على صورة الإعلامي وليد الفراج، الذي ظهر فيها متأثراً خلال مراسم تشييع جثمان عادل التويجري الذي وافته المنية أمس السبت.

وعرض جمال عارف، صورة للفراج، معلقا عليها:"الله يصبرك أبوبدر.. نعلم حجم الألم الذي تعيشه بفقدان صديقك ورفيق الدرب الزميل عادل التويجري.. اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر ظهور إعلامي لعادل التويجري يوم الجمعة الماضي، في برنامج "الدوري مع وليد"، والذي علق فيه على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة (5-1)، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري المحترفين.

وليد الفراج
جمال عارف
عادل التويجري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10001
منذ 28 دقيقة
الله يصبرك جمال.. نعلم حجم الألم الذي تعيشه بفقدان صديقك ورفيق الدرب الزميل عادل التويجري.. اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كلنا على درب الآخرة

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